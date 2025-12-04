Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Ahora, Araceli González reapareció en El Trece, el canal en el que construyó buena parte de su carrera y del que se había mantenido alejada luego de su conflictiva separación de Adrián Suar.
Allí, recordemos que, la mencionada actriz había atravesado un largo período de distanciamiento, potenciado por la disputa pública con el productor.
En ese contexto, su regreso adquiere un peso simbólico y devuelve a escena un vínculo histórico.
Lo cierto es que, Araceli visitó Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, y habló de su reencuentro con la señal que la vio crecer: Sobre Pergolini, fue directa: "Lo amo a Mario. Para mí, esta es su mejor versión. Me parece que está entero, que no es el cliché de la televisión, y que se distingue. Muchas veces se dice que el invitado hace el programa, pero, en realidad, para mí, el conductor es el que lleva bien al invitado".
Asimismo, consultada por su vínculo con El Trece, respondió: "Para mí, canal Trece es canal Trece. No te voy a responder si estoy censurada por Suar, porque no lo sé", explicó, en referencia al distanciamiento que se generó después de la separación. Y agregó: "Sí sé cuándo elijo. Y cuando vengo a El Trece es mi casa, mi familia y me encontré con todos los que trabajaban en esa época".
Respecto a la postura de Suar, señaló: "Tengo muy buenas devoluciones de Adrián. Con todo el mundo es divino, conmigo no. Pero está bien, es su decisión", sostuvo, recordando también una frase del productor que la marcó: "Una vez dijo que no éramos familia, ¿por qué te sorprende?".
Incluso dejó una lectura abierta sobre el supuesto veto laboral: "Si ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo a trabajar, entonces había un tema y te lo responde la vida".
Finalmente habló de Siciliani, con quien nunca logró una relación fluida. "Con Griselda no tengo relación. Voy a hacer como Pampita: ‘No hablo de esas cosas, para mí todo lo que hacen las mujeres está bien’", dijo, y hasta se permitió bromear cuando le plantearon la posibilidad hipotética de participar en Envidiosa: "Lo hago, por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas", cerró Araceli González.
