Lali Espósito apareció con la camiseta de Cambaceres en su documental y revolucionó La Plata y la Región

Lali Espósito estrenó este jueves su documental en Netflix, “Lali: la que le gana al tiempo” y una sorpresa revolucionó a sus fanáticos de La Plata. Es que la actriz y cantante se mostró con una camiseta de Cambaceres.
La artista argentina, según se puede apreciar en la postal que se viralizó, se encuentra en el estudio de grabación trabajando en lo que fueron sus últimos dos álbumes. Junto a ella, que no aparta la vista de la computadora, se puede ver a su equipo.
Lali y El Rojo ya habían tenido un intercambio durante el año pasado, cuando la compositora se presentó en el Cosquín Rock. Mientras la presentación llegaba a su fin, desde el público le gritaron “Diosa”.
De manera inesperada, el elogio fue respondido por la famosa: “Yo soy el 5 de Cambaceres”. Esta respuesta motivó que el club ensenadense le diera la “bienvenida” con un meme de ella en la cancha, lista para un partido.
El documental de Lali en Netflix hace un repaso por su carrera, su vida personal y su crecimiento a través del tiempo. Contiene imágenes inéditas hasta para la protagonista, quien se mostró muy emocionada días atrás en la presentación oficial.
