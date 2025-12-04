El plantel de Gimnasia envió un comunicado en el que anuncia que comenzó una huelga y que no se entrenará este jueves por deudas que el Club mantiene con los jugadores. La noticia cayó como una bomba, a pocos días de disputarse el clásico histórico ante Estudiantes, previsto para el lunes a las 17 en el Bosque.

Con el título: "COMUNICADO OFICIAL DEL PLANTEL PROFESIONAL DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA", la nota expresa: "El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata desea expresar públicamente la difícil situación que atraviesa desde hace varios meses. A día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional".

Luego agrega que "hace un mes, y priorizando el compromiso con el club y con su gente, el plantel decidió retomar los entrenamientos tras la promesa realizada por la nueva dirigencia, quien se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo".

A continuación asegura que "confiamos en que honrarían esa palabra y encontrarían una solución al problema que venimos atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales. Como trabajadores del club, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde. Nuestra intención siempre fue —y continúa siendo— que Gimnasia pueda salir adelante, pero para eso es imprescindible que se cumplan los compromisos asumidos y que las autoridades brinden soluciones reales y urgentes".

"Ante la falta total de respuestas, informamos que en el día de hoy, jueves 4 de diciembre, el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza y en reclamo por la situación que estamos atravesando", continúa el comunicado de los jugadores del Lobo. Para cerrar se precisa que "el plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actúe con la responsabilidad y seriedad que la institución merece".