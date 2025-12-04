Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

La Corte rechazó un planteo de De Vido y quedó firme su condena por la tragedia de Once

La Corte rechazó un planteo de De Vido y quedó firme su condena por la tragedia de Once
4 de Diciembre de 2025 | 18:03

Escuchar esta nota

La Corte Suprema desestimó hoy un recurso de reposición de la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al ex ministro por la causa de la tragedia de Once.

El máximo tribunal rechazó el intento de los abogados del ex funcionario de anular la sentencia dictada hace tres semanas, cuando se confirmó su responsabilidad como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En aquella resolución, del 11 de noviembre, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían declarado “inadmisibles” los recursos de la fiscalía y de la defensa, y dejaron firme la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Tras ese fallo, que derivó en la orden de detención por parte del Tribunal Oral Federal 4, la defensa de De Vido presentó un planteo de reposición o revocatoria in extremis, al sostener que existía un “marcado error” y que la causa debía considerarse prescripta. Sin embargo, la Corte señaló que sus decisiones no pueden revisarse por esa vía “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas” que no se verificaron en este caso, y ratificó lo resuelto.

De Vido había sido condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, que consideró que incumplió su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), aunque fue absuelto por estrago culposo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.

El caso volvió a la Corte, que confirmó la responsabilidad penal del ex ministro pero ordenó dictar un nuevo monto de pena. Una sala de Casación fijó finalmente cuatro años de prisión, decisión apelada por todas las partes, hasta que el máximo tribunal cerró el trámite el 11 de noviembre.

Con la nueva resolución de este jueves, quedó sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena. Según el expediente, las notificaciones ya fueron cursadas para avanzar con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 4.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda

Huelga del plantel de Gimnasia por falta de pago, a días del clásico histórico con Estudiantes

Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico

La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

Gimnasia, Estudiantes y el otro clásico platense del siglo

Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: los que tienen chances y los que no

Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa

Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial

Últimas noticias de Política y Economía

Milei convoca a sesiones extraordinarias del Congreso para sancionar el Presupuesto y las reformas laboral y penal

El FMI advirtió que la Argentina no cumplirá con la meta de reservas

Cómo quedaron el directorio del Bapro, el Tribunal Fiscal de Apelación y el Consejo de Educación

"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Policiales
Murió una joven de 20 años por la caída de un andamio en Villa Devoto
VIDEO. Revuelo en pleno centro: lo acusaron de robarle a un hombre en sillas de ruedas y lo dejaron casi desnudo
Cuádruple crimen de La Plata: sorpresiva declaración del remisero Tagliaferro
La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano
Conmoción en La Plata: un joven de 24 años fue hallado sin vida en una vivienda
Espectáculos
Lali Espósito apareció con la camiseta de Cambaceres en su documental y revolucionó La Plata y la Región
“Un vínculo a base de odio”: el inesperado cruce entre Fer Dente, Darío Barassi y Damián Betular
Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas
Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul
Nicolás Cabré, recién casado con Rocío Pardo: "No sabía que se podía amar de esta manera"
Deportes
Dos boxeadores argentinos ganaron sus primeros combates en el Campeonato Mundial Amateur
Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
4/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Los festejos estudiantiles no paran y el clásico se acerca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla