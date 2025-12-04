La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano

La Policía y trabajadores de un corralón de Villa Elvira buscan intensamente un camión que fue robado el último martes en la zona de El Pato, luego de que una banda armada encañonara y secuestrara al chofer para utilizar el vehículo en una serie de robos cometidos en distintos puntos de La Plata y la región.

El hecho tuvo como víctima a un camión Volkswagen 13.180 perteneciente al corralón La Estación, ubicado en 13 entre 74 y 75, en Villa Elvira. El conductor había llegado a El Pato para realizar un trabajo cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes que lo apuntó con armas de fuego y lo obligó a subirse a otro vehículo.

> "Al camión lo llevaron a hacer un trabajo a El Pato, encañonaron al chofer, lo secuestraron casi cuatro horas y usaron el camión para robar. Robaron bobinas de cobre, transformadores… anduvieron por la ciudad", relató un trabajador del corralón.

Durante esas horas, la banda recorrió varios puntos del Gran La Plata robando materiales y cargándolos en el mismo camión. Según explicaron desde la empresa, el chofer pudo ver imágenes de una cámara pública en las que aparece el vehículo utilizado para su traslado: una Renault Stepway blanca, que también sería robada.

El camión sigue desaparecido

Pese al operativo desplegado desde el martes, el camión continúa sin aparecer. Los investigadores creen que podría estar oculto en zonas rurales o descampadas cercanas a El Pato, o en los alrededores del cruce entre las rutas 2 y 36. También surgieron datos que lo ubicarían en movimientos por Berazategui, Florencio Varela y Lomas de Zamora. La última pista firme fue registrada en Ruta 2, a la altura de Florencio Varela.

Desde el corralón no descartan que, ante el avance de la investigación y la exposición del caso, los delincuentes decidan abandonar el vehículo en las próximas horas.

Las personas que puedan aportar información pueden comunicarse al 221-523-1066.