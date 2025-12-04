La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano
La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano
Se normaliza el servicio de tres líneas de micro de La Plata tras retención de tareas por falta de pago
Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico
"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Conmoción en La Plata: un joven de 24 años fue hallado sin vida en una vivienda
Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"
Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
Nicolás Cabré, recién casado con Rocío Pardo: "No sabía que se podía amar de esta manera"
Escándalo en la casa de Paulina Rubio: ¿desalojaron a la cantante?
Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul
Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas
Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
Bullrich anticipó que "ya comenzaron" las negociaciones para aprobar la reforma laboral
Plazo fijo: cuál es el banco que más paga si hoy depositás $500.000 a 30 días
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
En una emotiva ceremonia se entregaron los premios Impulso Deportivo a jóvenes atletas de La Plata
El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Policía y trabajadores de un corralón de Villa Elvira buscan intensamente un camión que fue robado el último martes en la zona de El Pato, luego de que una banda armada encañonara y secuestrara al chofer para utilizar el vehículo en una serie de robos cometidos en distintos puntos de La Plata y la región.
El hecho tuvo como víctima a un camión Volkswagen 13.180 perteneciente al corralón La Estación, ubicado en 13 entre 74 y 75, en Villa Elvira. El conductor había llegado a El Pato para realizar un trabajo cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes que lo apuntó con armas de fuego y lo obligó a subirse a otro vehículo.
> "Al camión lo llevaron a hacer un trabajo a El Pato, encañonaron al chofer, lo secuestraron casi cuatro horas y usaron el camión para robar. Robaron bobinas de cobre, transformadores… anduvieron por la ciudad", relató un trabajador del corralón.
Durante esas horas, la banda recorrió varios puntos del Gran La Plata robando materiales y cargándolos en el mismo camión. Según explicaron desde la empresa, el chofer pudo ver imágenes de una cámara pública en las que aparece el vehículo utilizado para su traslado: una Renault Stepway blanca, que también sería robada.
El camión sigue desaparecido
Pese al operativo desplegado desde el martes, el camión continúa sin aparecer. Los investigadores creen que podría estar oculto en zonas rurales o descampadas cercanas a El Pato, o en los alrededores del cruce entre las rutas 2 y 36. También surgieron datos que lo ubicarían en movimientos por Berazategui, Florencio Varela y Lomas de Zamora. La última pista firme fue registrada en Ruta 2, a la altura de Florencio Varela.
Desde el corralón no descartan que, ante el avance de la investigación y la exposición del caso, los delincuentes decidan abandonar el vehículo en las próximas horas.
Las personas que puedan aportar información pueden comunicarse al 221-523-1066.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí