Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Policiales

La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano

La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano
4 de Diciembre de 2025 | 18:00

Escuchar esta nota

La Policía y trabajadores de un corralón de Villa Elvira buscan intensamente un camión que fue robado el último martes en la zona de El Pato, luego de que una banda armada encañonara y secuestrara al chofer para utilizar el vehículo en una serie de robos cometidos en distintos puntos de La Plata y la región.

El hecho tuvo como víctima a un camión Volkswagen 13.180 perteneciente al corralón La Estación, ubicado en 13 entre 74 y 75, en Villa Elvira. El conductor había llegado a El Pato para realizar un trabajo cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes que lo apuntó con armas de fuego y lo obligó a subirse a otro vehículo.

> "Al camión lo llevaron a hacer un trabajo a El Pato, encañonaron al chofer, lo secuestraron casi cuatro horas y usaron el camión para robar. Robaron bobinas de cobre, transformadores… anduvieron por la ciudad", relató un trabajador del corralón.

Durante esas horas, la banda recorrió varios puntos del Gran La Plata robando materiales y cargándolos en el mismo camión. Según explicaron desde la empresa, el chofer pudo ver imágenes de una cámara pública en las que aparece el vehículo utilizado para su traslado: una Renault Stepway blanca, que también sería robada.

El camión sigue desaparecido

Pese al operativo desplegado desde el martes, el camión continúa sin aparecer. Los investigadores creen que podría estar oculto en zonas rurales o descampadas cercanas a El Pato, o en los alrededores del cruce entre las rutas 2 y 36. También surgieron datos que lo ubicarían en movimientos por Berazategui, Florencio Varela y Lomas de Zamora. La última pista firme fue registrada en Ruta 2, a la altura de Florencio Varela.

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en La Plata: un joven de 24 años fue hallado sin vida en una vivienda

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado

Desde el corralón no descartan que, ante el avance de la investigación y la exposición del caso, los delincuentes decidan abandonar el vehículo en las próximas horas.

Las personas que puedan aportar información pueden comunicarse al 221-523-1066.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda

Huelga del plantel de Gimnasia por falta de pago, a días del clásico histórico con Estudiantes

La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico

Gimnasia, Estudiantes y el otro clásico platense del siglo

Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: los que tienen chances y los que no

Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa

Facundo Tello será el árbitro del clásico: el antecedente que ilusiona a uno de los platenses
Últimas noticias de Policiales

Cuádruple crimen de La Plata: sorpresiva declaración del remisero Tagliaferro

Conmoción en La Plata: un joven de 24 años fue hallado sin vida en una vivienda

VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado

Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Deportes
Dos boxeadores argentinos ganaron sus primeros combates en el Campeonato Mundial Amateur
Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
4/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Los festejos estudiantiles no paran y el clásico se acerca
Espectáculos
“Un vínculo a base de odio”: el inesperado cruce entre Fer Dente, Darío Barassi y Damián Betular
Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas
Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul
Nicolás Cabré, recién casado con Rocío Pardo: "No sabía que se podía amar de esta manera"
Escándalo en la casa de Paulina Rubio: ¿desalojaron a la cantante?
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
La Ciudad
Se normaliza el servicio de tres líneas de micro de La Plata tras retención de tareas por falta de pago
Fuerte baja en noviembre: piden que la gente se acerque a donar sangre en La Plata
Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla