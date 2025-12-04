El Gobierno publicará este viernes el decreto con el que convocará a las sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el Presupuesto 2026 y algunas de las reformas con las que aspira a darle una nueva impronta a la segunda parte del mandato de Javier Milei.

Según explicaron fuentes oficiales a este diario, al Presupuesto se le sumarán los proyectos de reforma laboral y penal, los cambios a la ley de Glaciares que ya había adelantado el Presidente y la denominada normativa de "inocencia fiscal".

En principio, el Presidente convocará al Congreso a debatir desde el 10 de diciembre hasta fin de año y luego en un período, por ahora indeterminado, entre fines de enero y mediados de febrero. El objetivo es aprobar en primer término el Presupuesto pero luego abocarse rápidamente a las reformas que el Ejecutivo considera necesarias para dar sustentabilidad al modelo económico.