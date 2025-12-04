Nicolás Cabré, recién casado con Rocío Pardo: "No sabía que se podía amar de esta manera"

Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron en el Registro civil de Villa Carlos Paz, intentando mantener la ceremonia en secreto. Sin embargo, Intrusos estuvo ahí y el actor no dudó en hablar con la prensa en uno de los días más felices de su vida.
El Registro Civil abrió en un horario especial para su boda, por pedido de Miguel Pardo, el empresario teatral cordobés y padre de la novia. "Estoy muy emocionado porque se me va una nena, se me va una de mis nenas, pero se va bien, se va con un señor con todas las letras y estoy muy feliz que ellos estén tan felices", opinó Miguel Pardo.
Por su parte, Nicolás Cabré dijo que están "felices": "Fue lindo, es un lindo momento, es un momento con la familia, con los recuerdos. Nosotros somos felices y esto es un paso más desde el amor que nos tenemos".
La pareja contó que están por cumplir dos años juntos y que en todo este tiempo descubrieron un sentimiento que nunca antes habían tenido: "Fue un descubrir, siempre lo digo, no sabía que se podía amar de esta manera, que me podían hacer sentir así, no solo amado, bien amado. Estoy muy feliz".
"Descubro cosas nuevas todos los días, estoy más grande, vamos creciendo, nos vamos ayudando, vamos aprendiendo. Hoy estoy más tranquilo, estamos haciendo una nota, imagínate. Te bajé el vidrio, te paré la camioneta. Es un agradecimiento, es un momento feliz, estoy súper contento", afirmó el actor. Sobre la participación de su hija Rufina en la boda, Cabré dijo: "Sí, Rufi es protagonista de esto y que esté acá conmigo es lo más hermoso del mundo".
