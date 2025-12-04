ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40% desde febrero, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales

"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
Huelga del plantel de Gimnasia por falta de pago, a días del clásico histórico con Estudiantes
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"
Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
Bullrich anticipó que "ya comenzaron" las negociaciones para aprobar la reforma laboral
Plazo fijo: cuál es el banco que más paga si hoy depositás $500.000 a 30 días
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
En una emotiva ceremonia se entregaron los premios Impulso Deportivo a jóvenes atletas de La Plata
El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara
La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
"La Tercera que mata": el libro de Ignomiriello que revela cómo se gestó el Estudiantes Campeón del Mundo
Lo que hay que saber de la “Fiesta de la Frutilla” en La Plata: venta, talleres y música en vivo
Una arqueóloga del Museo de La Plata recibió el Premio Estímulo 2025
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para que Aguas Bonaerenses (ABSA) presente el nuevo régimen tarifario que pretende aplicar para 2026 en La Plata y las zonas donde brinda servicio. El objetivo: hacer una tarifa “mas progresiva”, es decir que paguen más las propiedades de mayor valuación fiscal, y que los ajustes sean bimestrales.
Las resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial fijan que las audiencias se realizarán el 9 de enero de 2026, a las 11 y 11:30, respectivamente, en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ubicado en 7 entre 58 y 59. Y la gran novedad es el pedido para que desde febrero haya un ajuste del 40% en promedio.
De acuerdo al texto oficial, ABSA le pidió a la Autoridad del Agua (ADA) “una modificación parcial” del actual régimen tarifario. Por ley, para poder ponerlo en marcha primero deben presentarlo en una audiencia pública.
Actualmente, desde diciembre de 2024, las tarifas de agua y cloacas se actualizan cada cuatro meses de acuerdo a una fórmula que tiene en cuenta el índice de salarios y los precios mayoristas de algunas categorías fundamentales para los servicios en cuestión (energía eléctrica y productos químicos). Sin embargo, ahora buscará que desde 2026 ese ajuste sea bimestral.
Cabe recordar que la compañía de mayoría estatal que brinda servicio en 94 localidades de 53 distritos de la provincia -la enorme mayoría del interior- aumentó las tarifas desde diciembre un 10,85%. En concreto, se estableció que el valor del metro cúbico o módulo general valga $196,76 a partir del último mes del año.
La propuesta tiene un ajuste del m3 del 40% desde febrero, con lo que pasaría a $275,46 para el sector residencial, la mayoría de los usuarios. La proyección, en tanto, estipula un ajuste del 4% cada dos meses, lo que arrojaría que a fin de año el valor del m3 sería de $335,14. Es decir, un 70,3% del número actual.
LE PUEDE INTERESAR
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
A modo de ejemplo, un inmueble con una valuación fiscal hasta $150.000 que paga en promedio $15.347 pasaría a pagar $21.486, un 40% más. Aunque como la idea es que el servicio sea más progresivo, en una valuación de hasta $500.000, de una boleta de $29.514 pasaría a $48.371, es decir un 64% de ajuste.
En la solicitud de adecuación de la tarifa de ABSA, se profundiza la progresividad de los usuarios residenciales en los cuatro de los diez tramos de mayor valuación fiscal: habrá un incremento del 8% al 7° tramo; 12% al 8° tramo; 17% al 9º tramo; 23% al 10° tramo, aplicado a módulos/m3 mínimos tanto para el servicio tasado como el medido.
Más allá de los porcentajes, como viene informando Agencia DIB, lo cierto es que ABSA requirió a lo largo de este año de asistencia financiera en varias oportunidades. Sin ir más lejos, el gobernador Axel Kicillof autorizó hace pocas horas una transferencia por hasta 12.000 millones de pesos para que la empresa de agua y cloacas ponga en marcha el Plan Verano 2025-2026.
De acuerdo a la justificación de ABSA, la estructura de costos de la empresa ha sufrido un aumento del 4144% desde fines de 2018 hasta septiembre de este año, período en el que el precio del m3 y del módulo solamente varió un 1499%.
“El desequilibrio entre precios regulados y costos de prestación del servicio trajo como consecuencia un lógico déficit económico reflejado en los últimos balances de la empresa”, reconoció la compañía. De hecho, según los estados contables auditados por el ejercicio 2024, los ingresos netos por servicios apenas cubrieron un 39% de los gastos de explotación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí