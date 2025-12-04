Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40% desde febrero, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales

ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40% desde febrero, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
4 de Diciembre de 2025 | 13:04

La provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para que Aguas Bonaerenses (ABSA) presente el nuevo régimen tarifario que pretende aplicar para 2026 en La Plata y las zonas donde brinda servicio. El objetivo: hacer una tarifa “mas progresiva”, es decir que paguen más las propiedades de mayor valuación fiscal, y que los ajustes sean bimestrales.

Las resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial fijan que las audiencias se realizarán el 9 de enero de 2026, a las 11 y 11:30, respectivamente, en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ubicado en 7 entre 58 y 59. Y la gran novedad es el pedido para que desde febrero haya un ajuste del 40% en promedio.

De acuerdo al texto oficial, ABSA le pidió a la Autoridad del Agua (ADA) “una modificación parcial” del actual régimen tarifario. Por ley, para poder ponerlo en marcha primero deben presentarlo en una audiencia pública.

Actualmente, desde diciembre de 2024, las tarifas de agua y cloacas se actualizan cada cuatro meses de acuerdo a una fórmula que tiene en cuenta el índice de salarios y los precios mayoristas de algunas categorías fundamentales para los servicios en cuestión (energía eléctrica y productos químicos). Sin embargo, ahora buscará que desde 2026 ese ajuste sea bimestral.

Cabe recordar que la compañía de mayoría estatal que brinda servicio en 94 localidades de 53 distritos de la provincia -la enorme mayoría del interior- aumentó las tarifas desde diciembre un 10,85%. En concreto, se estableció que el valor del metro cúbico o módulo general valga $196,76 a partir del último mes del año.

La propuesta tiene un ajuste del m3 del 40% desde febrero, con lo que pasaría a $275,46 para el sector residencial, la mayoría de los usuarios. La proyección, en tanto, estipula un ajuste del 4% cada dos meses, lo que arrojaría que a fin de año el valor del m3 sería de $335,14. Es decir, un 70,3% del número actual.

A modo de ejemplo, un inmueble con una valuación fiscal hasta $150.000 que paga en promedio $15.347 pasaría a pagar $21.486, un 40% más. Aunque como la idea es que el servicio sea más progresivo, en una valuación de hasta $500.000, de una boleta de $29.514 pasaría a $48.371, es decir un 64% de ajuste.

La realidad de ABSA

En la solicitud de adecuación de la tarifa de ABSA, se profundiza la progresividad de los usuarios residenciales en los cuatro de los diez tramos de mayor valuación fiscal: habrá un incremento del 8% al 7° tramo; 12% al 8° tramo; 17% al 9º tramo; 23% al 10° tramo, aplicado a módulos/m3 mínimos tanto para el servicio tasado como el medido.

Más allá de los porcentajes, como viene informando Agencia DIB, lo cierto es que ABSA requirió a lo largo de este año de asistencia financiera en varias oportunidades. Sin ir más lejos, el gobernador Axel Kicillof autorizó hace pocas horas una transferencia por hasta 12.000 millones de pesos para que la empresa de agua y cloacas ponga en marcha el Plan Verano 2025-2026.

De acuerdo a la justificación de ABSA, la estructura de costos de la empresa ha sufrido un aumento del 4144% desde fines de 2018 hasta septiembre de este año, período en el que el precio del m3 y del módulo solamente varió un 1499%.

“El desequilibrio entre precios regulados y costos de prestación del servicio trajo como consecuencia un lógico déficit económico reflejado en los últimos balances de la empresa”, reconoció la compañía. De hecho, según los estados contables auditados por el ejercicio 2024, los ingresos netos por servicios apenas cubrieron un 39% de los gastos de explotación.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

