“Un vínculo a base de odio”: el inesperado cruce entre Fer Dente, Darío Barassi y Damián Betular

Darío Barassi, Fer Dente y Damián Betular terminaron envueltos en un inesperado cruce ya que el conductor habría aguardado por el personaje de Edna en la obra Hairspray, dirigida por Dente, sin embargo, el personaje quedó en manos del chef y repostero.

El director teatral, al ser consultado sobre el conflicto, ironizó: “Es un vínculo a base de odio oculto, como dijo Pallares”. Asimismo, en una entrevista anterior, Barassi se encontraba junto a Dente cuando se quejó: “Yo nací para ser el personaje de la madre de la protagonista de Hairspray y de pronto aparece el gordo Betular, todo dragueado -refiere a drag queen-”.

Por su parte, Dente señaló en la cara de su amigo: “Es la persona más histérica del mundo, a parte, él no hubiera querido hacer ese personaje con el orgullo que tiene mi amigo”. Días después, el director de la obra consideró: “Yo lo adoro, somos re amigos, hablamos mucho con Darío porque siempre somos el chiste, él es muy sarcástico y a mí me divierte subirme a eso también”.

En línea, el artista se refirió al conductor y el mencionado personaje: “No quería él, no quería. No se lo llegué ni a ofrecer y fue derecho a Damián. A parte, -Barassi- es más vueltero que (...), me iba a decir que no. Me encanta igual que llore. Le ofrecí cincuenta cosas antes y siempre es lo mismo. ‘Tengo un productor que si llego a decirle a él que no y a vos que sí, me mata’”.

Por su parte, Betular opinó sobre Barassi: “Lo quiero, es amigo, le dije que se venga con la peluca y hacemos un cara a cara de Ednas, así que lo estoy esperando. Siempre nos reímos, él sigue siendo muy amigo de Fer e incluso trabajó con él. Tengo amigos en común con los papás del colegio en donde van sus hijos y lo veo todo el tiempo”.

“Trabajo mucho, con mucho respeto y es la primera vez que hago algo así, entonces me preparo un montón porque quiero que salga bien. La protagonista es Tracy y en la obra soy su mamá”, concluyó el repostero.