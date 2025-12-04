Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré

Quema de muñecos de fin de año en La Plata: se abrió la inscripción, requisitos y más
Escuchar esta nota
Se supo cómo cerraron los números. Recordemos que, Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil el miércoles 3 de diciembre.
Este dato se mantuvo en secreto hasta último momento para evitar que la prensa y los curiosos invadieran el momento.
Pero, la gran fiesta se realizará el próximo sábado en una lujosa estancia de Córdoba y tendrá todos los detalles necesarios para un mega evento.
Allí, se generaron infinidad de rumores, pues en un momento se dijo que los novios habían hecho 'uso y abuso' del canje para pagar la fiesta.
Por su parte, Rocío desmintió el dato pero enseguida surgió otra info: comentaron que pensaban cobrar la tarjeta de ingreso a sus invitados.
Por supuesto que Rocío volvió a desmentirlo y ahora es su padre el que salió a ventilar la verdad. Como productor teatral reconocido, sabe muy bien que aquello que no se aclara queda dando vueltas en el imaginario popular y termina instalándose como verdad.
Así, decidió explicar de dónde salieron los fondos para costear el casamiento: "Yo soy el papá de mis hijos, no el jefe. Es más, ellos son mis jefes. En mi casamiento, cuando mi mamá quiso invitar a su gente, le dije que se los pagara... Acá el que paga la fiesta ¿quién es?", disparó entre risas. En el estudio lo señalaron a él y Miguel, volvió a reirse con ganas: "El padre de la novia, exacto. Mientras más invito, más entradas tengo que vender después en el verano”.
El comentario fue en tono jocoso pero quizás encerraba algo de verdad. Lo cierto es que el productor explicó que la boda se pagó con esfuerzo de ambas familias y que todo lo que se dijo al respecto, no fueron más que falsos rumores.
