Cartonazo: pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios

4 de Diciembre de 2025 | 09:35

Escuchar esta nota

Los vecinos del Casco Urbano de La Plata estallaron de bronca en la madrugada de este jueves en una nueva jornada que amaneció al calor de los estruendosos ruidos de los festejos estudiantiles de las escuelas secundarias, una movida que se hizo costumbre en cada finalización de ciclo lectivo.

A diferencia de otros reclamos, las quejas desde distintos puntos de la Ciudad coincidieron en que hoy las sucesivas detonaciones de bombas de estruendo y otros artefactos pirotécnicos se produjeron a decibelios mucho más altos que en ocasiones anteriores. Lógicamente, en este marco, las celebraciones de los jóvenes interrumpieron el descanso en más de un barrio.

Cabe remarcar que estos festejos, que incluyen música, explosiones de pirotecnia, batucadas y en ocasiones también circulación de bebidas alcohólicas, comenzaron a principios del mes de noviembre a partir de las primeras fiestas de egresados.

Luego prosiguieron con las movidas organizadas por los estudiantes del Quinto Año para celebrar la llegada a Sexto, el último tramo del nivel medio de la educación. Y para terminar, por estos días las promociones de egresados dan rienda suelta al denominado UUD (Último Último Día) en lo que son sus últimas horas en el ámbito de la  secundaria.

En ese sentido, esta mañana frentistas de la zona de 60 y 28 exclamaron que "hace un mes que no se puede dormir por la madrugada".

"Esto ya es cosa de todos los años y así se va degradando la Ciudad. La destruyen", indicaron. "Se olvidaron de los niños, los ancianos, los autistas, los animales", plantearon.

"El Municipio no puede permitir que suceda esto. El 911 no llega a tiempo, la Patrulla Municipal tarda más de una hora en llegar. En el 147 te dicen que hagas la denuncia. Llevamos años viviendo así y las autoridades no toman medidas para que esto termine".

Según se informó, "hasta vandalizaron una garita".

No obstante, el punto de mayor controversia fue Plaza Moreno, donde una multitud de jóvenes se convocó en el transcurso de la madrugada al ritmo de banderas, cánticos, bengalas de humo y las temidas bombas de estruendo, a pesar de la presencia de patrullas municipales que se apostaron a metros de la Catedral, en parte para controlar que la situación no derive en desmanes y para proteger el emblemático templo religioso.

En medio de la bronca, vecinos del Centro protestaron: "No se puede entender cómo todas las mañanas entre las 5:00 h y las 6:00 h los ciudadanos tenemos que padecer que gente imbécil tire bombas molestando a personas enfermas, niños con autismo, a los animales y a la gente que quizás necesita descansar porque tiene que trabajar toda una noche".

Asimismo, señalaron que "ninguna entidad municipal o policial actúa en consecuencia". Ante la situación propusieron que "sería bueno que se les cobrara una multa por alterar el orden ciudadano, y que ese dinero que mal gastan en pelotudeces lo donasen a una entidad de bien común".

