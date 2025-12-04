VIDEO. Revuelo en pleno centro de La Plata: lo acusaron de robarle a un hombre en sillas de ruedas y lo dejaron casi desnudo

La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano
Escuchar esta nota
Gritos, corridas y un joven que quedó semidesnudo. Un violento episodio de justicia por mano propia se registró este jueves en pleno centro de La Plata, cuando un joven fue acusado de robarle a un hombre en silla de ruedas y terminó reducido, golpeado y semidesnudo por un grupo de transeúntes. El hecho ocurrió en Diagonal 80, entre 46 y 4, en una zona de alta circulación en días de semana.
Según testigos, la víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda, lo que generó que varias personas salieran en su defensa y comenzaran a correr al supuesto ladrón. Tras alcanzarlo, lo tiraron al suelo, le arrancaron parte de la ropa y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades.
En medio del tumulto, otros vecinos intervinieron para frenar la agresión y pidieron que dejaran de golpearlo, asegurando que el joven podría ser inocente y que no correspondía ejercer violencia sin certezas.
Minutos después arribaron al lugar agentes de la Patrulla Municipal y un móvil policial, que separaron a las partes y trasladaron al acusado para identificarlo y esclarecer la situación. En principio, quedó demorado.
La comisaría Primera de La Plata interviene en el caso y trabaja para establecer cómo ocurrió realmente el episodio y si existió o no un intento de robo.
