El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) dio a conocer que el operativo de seguridad dispuesto para el partido entre Gimnasia y Estudiantes este lunes a las 17 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, contará con la participación de alrededor de 650 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Además, habrá 65 agentes de seguridad privada y contarará con la participación de unos 135 agentes de Utedyc, coordinación médica con cuatro ambulancias de alta complejidad, y personal de Bomberos. En cuanto a la apertura de puertas del estadio será a las 13 horas.

También se indicó que no habrá venta de entradas Generales para este partido. "El encuentro se disputará con aforo completo. Una vez alcanzada la capacidad en las tribunas, se vedará el acceso de los espectadores con el fin de no superar los espacios habilitados", se indicó.

INGRESOS AL CLASICO PLATENSE

El ingreso de público se llevará a cabo por accesos de puerta 5, 14, 21, 22 y 23 y la prensa acreditada por puerta 23 bis. En caso de emergencias se utilizará también las puertas 38 y 39 del estadio.

APreViDe recomienda a los simpatizantes concurrir temprano al estadio, habrá controles de entradas, carnet de asociados, y presentación de DNI en los accesos. Se efectuará el derecho de admisión con el uso de teléfonos inteligentes.

Se contará con el apoyo de las cámaras de seguridad del estadio con un monitoreo constante en los ingresos, interior y exterior del estadio. Custodia de la delegación visitante, con acompañamiento de personal policial con cámaras de video.

Los cortes policiales se realizarán desde horas tempranas, con la colaboración de agentes de control urbano, la secretaria de seguridad municipal y centro de monitoreo del COM. Resguardo del escenario Juan Carmelo Zerillo desde la noche anterior al evento con fines preventivos.

Se intensificará el operativo policial en los puntos de acceso a la ciudad, principales zonas de concentración de parcialidades y planteles, sectores icónicos de la ciudad, centro platense, Av. 7 y 50, ambas sedes sociales, inmediaciones del Bosque.