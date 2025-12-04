Oficial | Así será el operativo policial y de seguridad para el clásico platense
Oficial | Así será el operativo policial y de seguridad para el clásico platense
Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
La UTA advirtió sobre “abstención de tareas” para el viernes: qué pasará en La Plata
Cuádruple crimen de La Plata: sorpresiva declaración del remisero Tagliaferro
Tras la huelga, el plantel del Lobo mañana volverá a entrenarse de cara al clásico platense
Lali Espósito apareció con la camiseta de Cambaceres en su documental y revolucionó La Plata y la Región
VIDEO. Revuelo en pleno centro: lo acusaron de robarle a un hombre en sillas de ruedas y lo dejaron casi desnudo
La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano
Milei convoca a sesiones extraordinarias del Congreso para sancionar el Presupuesto y las reformas laboral y penal
El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Conmoción en La Plata: un joven de 24 años fue hallado sin vida en una vivienda
Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"
Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré
“Un vínculo a base de odio”: el inesperado cruce entre Fer Dente, Darío Barassi y Damián Betular
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
Quema de muñecos de fin de año en La Plata: se abrió la inscripción, requisitos y más
Nicolás Cabré, recién casado con Rocío Pardo: "No sabía que se podía amar de esta manera"
Escándalo en la casa de Paulina Rubio: ¿desalojaron a la cantante?
Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul
Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas
La Corte rechazó un planteo de De Vido y quedó firme su condena por la tragedia de Once
Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores
Murió una joven de 20 años por la caída de un andamio en Villa Devoto
Fuerte baja en noviembre: piden que la gente se acerque a donar sangre en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) dio a conocer que el operativo de seguridad dispuesto para el partido entre Gimnasia y Estudiantes este lunes a las 17 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, contará con la participación de alrededor de 650 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Además, habrá 65 agentes de seguridad privada y contarará con la participación de unos 135 agentes de Utedyc, coordinación médica con cuatro ambulancias de alta complejidad, y personal de Bomberos. En cuanto a la apertura de puertas del estadio será a las 13 horas.
También se indicó que no habrá venta de entradas Generales para este partido. "El encuentro se disputará con aforo completo. Una vez alcanzada la capacidad en las tribunas, se vedará el acceso de los espectadores con el fin de no superar los espacios habilitados", se indicó.
INGRESOS AL CLASICO PLATENSE
El ingreso de público se llevará a cabo por accesos de puerta 5, 14, 21, 22 y 23 y la prensa acreditada por puerta 23 bis. En caso de emergencias se utilizará también las puertas 38 y 39 del estadio.
LE PUEDE INTERESAR
Tras la huelga, el plantel del Lobo mañana volverá a entrenarse de cara al clásico platense
APreViDe recomienda a los simpatizantes concurrir temprano al estadio, habrá controles de entradas, carnet de asociados, y presentación de DNI en los accesos. Se efectuará el derecho de admisión con el uso de teléfonos inteligentes.
Se contará con el apoyo de las cámaras de seguridad del estadio con un monitoreo constante en los ingresos, interior y exterior del estadio. Custodia de la delegación visitante, con acompañamiento de personal policial con cámaras de video.
Los cortes policiales se realizarán desde horas tempranas, con la colaboración de agentes de control urbano, la secretaria de seguridad municipal y centro de monitoreo del COM. Resguardo del escenario Juan Carmelo Zerillo desde la noche anterior al evento con fines preventivos.
Se intensificará el operativo policial en los puntos de acceso a la ciudad, principales zonas de concentración de parcialidades y planteles, sectores icónicos de la ciudad, centro platense, Av. 7 y 50, ambas sedes sociales, inmediaciones del Bosque.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí