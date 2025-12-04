VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Un edificio ubicado en diagonal 77, entre 5 y 6, en pleno centro de La Plata, fue evacuado en las primeras horas de este jueves tras escucharse una fuerte explosión, según relataron los vecinos que viven en ese inmueble.
Según reportaron los inquilinos, tras el ruido se activó la alarma de emergencia del edificio e, inmediatamente, los vecinos —algunos que ya estaban despiertos para sus obligaciones de rutina y otros que todavía descansaban— tuvieron que bajar y evacuar el lugar.
Los habitantes del edificio, asustados por lo que había sucedido, se quedaron a la espera de la llegada de los bomberos, que actuaron prácticamente en el acto.
Al concretarse la presencia de los uniformados, se corroboró que hubo un inconveniente con la caldera. En principio, habría presentado una falla que dio lugar a un principio de incendio que afortunadamente no prosperó.
En ese sentido, los expertos se encargaron de dar tranquilidad a los inquilinos.
"Cuando llegaron los bomberos ya no había fuego ni nada. Cerraron la llave de gas y va a venir un gasista a revisar y solucionar", se indicó desde el lugar.
En el lugar se presentaron dos dotaciones de bomberos debido al susto que se vivió. A raíz del operativo, en el transcurso de la mañana el tránsito sobre la diagonal estaba restringido. Por fortuna, no hubo que lamentar heridos.
Fotos: EL DIA
