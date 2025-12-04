EN VIVO - El TC copa La Plata y los autos giran alrededor de la Plaza Moreno

Para vivir lo que será la previa de la última fecha del Turismo Carretera con el Gran Premio Coronación que se correrá en el Autódromo Roberto Mouras, este jueves desde las 11, distintos autos de la categoría giran en la zona de la Plaza Moreno, donde los amantes de los fierros se acercaron para disfrutar del espectáculo de la máxima categoría del automovilismo internacional.

Para acercarse al público local, desde la Plaza Moreno parten autos de diferentes épocas de la categoría como por ejemplo la Coupe de Juan Manuel Bordeu, el Ford Falcon campeón de Juan Manuel Silva, el Chevrolet Campeón del 2010 de Agustín Canapino y los autos actuales como el Camry de Andy Jakos y el Challenger de Martín Vázquez.

En lo que respecta al vehículo de Bordeu está al volante el piloto platense Gastón Mazzacane; mientras lo que tiene que ver con el vehículo del “Pato” Silva se encuentra al volante, el oriundo de Los Hornos, Nicolás Moscardini, quien disputa de la Copa de Plata del TC Pista, que le puede valer el ascenso para el año próximo al Turismo Carretera.

A propósito, luego de un gran año para la ACTC Educación, donde el punto de crecimiento fue importante, llega la última estación del año: La Plata. La jornada mecánica de vehículos se desarrollará hoy, de 14 a 18, en la Escuela Técnica San Vicente de Paul, ubicada en 116 y 43

Sergio Pendás y Pedro Viglietti, ingenieros y profesionales con amplia experiencia en el automovilismo, serán los encargados de dictar la capacitación. El Ford Mustang de Julián Santero estará a disposición para que los docentes puedan explicar en detalle cómo es un TC.