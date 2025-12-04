Escándalo en la casa de Paulina Rubio: ¿desalojaron a la cantante?

Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
Escuchar esta nota
Paulina Rubio volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que circularan versiones que aseguraban que había sido desalojada de su casa en Miami por problemas económicos. Sin embargo, fuentes cercanas a la artista desmintieron la información y aseguraron: “Todo es mentira. Ella ya no vive en esa casa, pero no la echaron de ningún sitio”.
Los rumores comenzaron luego de que Maxine Woodside informara en Todo para la Mujer que la cantante enfrentaba supuestas dificultades financieras relacionadas con sus prolongados conflictos legales con Nicolás Vallejo-Nájera, “Colate”, y Gerardo Bazúa. A partir de ese comentario, varios medios replicaron la versión, incluso mencionando deudas hipotecarias y problemas de arrendamiento.
Al ver el revuelo que se había provocado, se comunicaron con un allegado a la intérprete, quien reveló que Rubio se sorprendió por la cantidad de mensajes que recibió tras la noticia y afirmó: “Yo no voy a desmentir nada porque yo tengo mis problemas y mis cosas. Mi trabajo y mis niños”.
La cantante remarcó que su prioridad absoluta son sus hijos y que no piensa detenerse a responder “tonterías”. "Todo es mentira. Me dijo que eso es falso. Ella ya no vive en esa casa, pero no la han echado de ningún sitio", dijo el informante a la revista.
Por otro lado, también se conoció que la familia dejó la vivienda en abril de 2025 mediante un acuerdo privado, cuya resolución formal se cerró el 3 de diciembre de 2025, además, confirmaron que Paulina no posee propiedades en el condado de Miami-Dade, por lo que un desalojo por hipoteca es imposible.
