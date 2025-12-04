Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial

La discusión salarial quedó en stand by hace varias semanas en la Provincia de Buenos Aires. Si bien hubo reuniones entre el gobierno bonaerense y los gremios que representan a los estatales y docentes, no hubo oferta sobre la mesa. Todo quedaba atado a la aprobación de las leyes de Presupuesto y Endeudamiento en Provincia.

En ese contexto y luego de que esta madrugada la Legislatura bonaerense apruebe el Endeudamiento, uno de los sindicatos ya dejó el claro su postura.

En este caso la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le solicitó mediante una nota al Ministerio de Trabajo bonaerense "que reabra la discusión de la mesa de negociación colectiva de la administración pública, con el objetivo de dar continuidad a la negociación salarial correspondiente al período 2025, en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de las y los trabajadores estatales".

Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, precisó que “consideramos necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria para cerrar el año con un nuevo aumento. Los trabajadores y trabajadoras estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.

En los considerandos del texto, desde ATE destacaron “Desde nuestra organización entendemos indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto, entre el Estado provincial y los sindicatos, para sostener una paritaria abierta y permanente, que nos permita actualizar los haberes de las y los estatales bonaerenses, con el objeto de garantizar que los salarios no pierdan a manos de la inflación, pero además, logremos recuperar poder adquisitivo salarial.”