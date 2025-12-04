Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fuerte baja en noviembre: piden que la gente se acerque a donar sangre en La Plata
4 de Diciembre de 2025 | 17:13

Debido a la baja de donantes que se registró a fines de noviembre, el Centro Regional de Hemoterapia La Plata, lanza una convocatoria a la población para que concurra a donar sangre a su sede ubicada en calle 71 entre 26 y 27, los días previos al feriado nacional del lunes 8 de diciembre.

Según los datos del organismo dependendiente del Ministerio de Salud de la Provincia, durante la segunda quincena de noviembre se registró un descenso del 22% de donantes de sangre, respecto a los últimos 15 días de octubre.

Frente a esto, y porque ni la más avanzada tecnología ha sido capaz de fabricar este elemento esencial para vivir, se invita a todas las personas de entre 16 y 65 años a que se acerquen de lunes a viernes de 7 a 15 horas, y los sábados de 7 a 13, al Centro Regional para realizar este acto solidario que permite salvar vidas. 

La directora provincial del Instituto de Hemoterapia, Laura González, señaló que "comenzamos a transitar una época del año que históricamente bajan las donaciones; pero no la demanda de sangre". Y, remarcó que: "es imprescindible que la gente vaya a donar sangre en toda la Provincia para que podamos garantizar la demanda transfusional".

Requisitos para donar sangre:

* Pesar más de 50 kilos.
* Tener entre 16 y 65 años.
* Desayunar normal.
* Sentirse en buen estado de salud al momento de donar.
* Concurrir con DNI o documento que acredite identidad. 

