Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios
Lo tomaron de punto: el drama de Lapegüe, que le usurparon una casa y una carnicería
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara
Nico Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: las fotos de la "boda encantada", junto a Rufina
El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
"La Tercera que mata": el libro de Ignomiriello que revela cómo se gestó el Estudiantes Campeón del Mundo
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Lo que hay que saber de la “Fiesta de la Frutilla” en La Plata: venta, talleres y música en vivo
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Los números de la suerte del jueves 4 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gimnasia versus Estudiantes llega como semifinal decisiva a jugarse el lunes feriado a las 17:00 en el Bosque, lo que convierte al fin de semana en una antesala cargada de expectativas. Y en las horas previas, gran movida cultural y deportiva que ya estaba planificada y le da más color a La Plata entre este sábado 6 al lunes 8 de diciembre.
Para los hinchas, estos días previos ya son casi tan intensos como la jornada misma: se palpita la previa, reuniones y más. Todo con la adrenalina de un clásico que puede llevarse puestos sueños y esperanzas. En el mientras tanto, varios planes fuertes para los platenses.
El sábado 6 suena fuerte con Andrés Calamaro en el Hipódromo. También el 6 (y domingo 7) se presenta Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único. El domingo 7, en el Teatro Ópera, tocará Catupecu Machu.
El 6 también hay festejos al aire libre: la Fiesta de la Frutilla en Meridiano V, y la Fiesta de la Cerveza en Berisso (Parque Cívico), convocan a quienes quieren buena música, comida, y ambiente festivo (entre los presentes, Mario Luis).
Para cerrar el domingo por la noche, en la Comunidad Ferroviaria de Tolosa arranca una de las fechas de verano de La Roda de Carinhosos, con show de Mario Luis desde las 20:00.
Y como si fuera poco, el Turismo Carretera tendrá definiciones entre sábado y domingo en el Autódromo Roberto Mouras.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí