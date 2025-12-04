Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores

Gimnasia versus Estudiantes llega como semifinal decisiva a jugarse el lunes feriado a las 17:00 en el Bosque, lo que convierte al fin de semana en una antesala cargada de expectativas. Y en las horas previas, gran movida cultural y deportiva que ya estaba planificada y le da más color a La Plata entre este sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Para los hinchas, estos días previos ya son casi tan intensos como la jornada misma: se palpita la previa, reuniones y más. Todo con la adrenalina de un clásico que puede llevarse puestos sueños y esperanzas. En el mientras tanto, varios planes fuertes para los platenses.

El sábado 6 suena fuerte con Andrés Calamaro en el Hipódromo. También el 6 (y domingo 7) se presenta Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único. El domingo 7, en el Teatro Ópera, tocará Catupecu Machu.

El 6 también hay festejos al aire libre: la Fiesta de la Frutilla en Meridiano V, y la Fiesta de la Cerveza en Berisso (Parque Cívico), convocan a quienes quieren buena música, comida, y ambiente festivo (entre los presentes, Mario Luis).

Para cerrar el domingo por la noche, en la Comunidad Ferroviaria de Tolosa arranca una de las fechas de verano de La Roda de Carinhosos, con show de Mario Luis desde las 20:00.

Y como si fuera poco, el Turismo Carretera tendrá definiciones entre sábado y domingo en el Autódromo Roberto Mouras.