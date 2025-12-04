Cuádruple crimen de La Plata: sorpresiva declaración del remisero Tagliaferro

La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano
La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano
Se normaliza el servicio de tres líneas de micro de La Plata tras retención de tareas por falta de pago
Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
VIDEO. Revuelo en pleno centro: lo acusaron de robarle a un hombre en sillas de ruedas y lo dejaron casi desnudo
Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico
"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Conmoción en La Plata: un joven de 24 años fue hallado sin vida en una vivienda
Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"
Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
Nicolás Cabré, recién casado con Rocío Pardo: "No sabía que se podía amar de esta manera"
Escándalo en la casa de Paulina Rubio: ¿desalojaron a la cantante?
Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul
Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas
Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
Bullrich anticipó que "ya comenzaron" las negociaciones para aprobar la reforma laboral
Plazo fijo: cuál es el banco que más paga si hoy depositás $500.000 a 30 días
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
En una emotiva ceremonia se entregaron los premios Impulso Deportivo a jóvenes atletas de La Plata
El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La tercera audiencia del juicio oral por falso testimonio agravado que enfrentan Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy volvió a sacudir el caso del cuádruple femicidio de La Loma. Este jueves 4 de diciembre, en los tribunales de La Plata, una serie de testimonios dejó definiciones clave para el futuro del debate y profundizó las dudas sobre la actuación del remisero.
Sorpresa en la sala
Tagliaferro abrió la jornada con una declaración que sorprendió a todas las partes. Admitió que efectivamente había solicitado una recompensa antes del juicio original, algo que había negado en 2014 cuando aseguró no tener ningún interés económico en el proceso contra Osvaldo “Alito” Martínez.
LE PUEDE INTERESAR
La Plata: robaron un camión, secuestraron varias horas al chofer y usaron el vehículos en varios asaltos en el Conurbano
El remisero explicó que la nota la firmó en el estudio del abogado Fernando Burlando, quien representaba al padre de Marisol Pereyra, una de las víctimas. Luego la presentó ante el Ministerio de Justicia y Seguridad, encabezado en ese momento por Ricardo Casal. Según dijo, actuó por pedido del padre de Marisol y, tras entregar el trámite, “nunca más” recibió novedades.
Este documento ya había sido contemplado por el Tribunal Oral Criminal III, que en su fallo calificó a Tagliaferro como un “testigo interesado”, dado que la recompensa solo se pagaría si Martínez resultaba condenado. El remisero también intentó justificar sus contradicciones: sostuvo que en su primera declaración dijo no recordar nada porque estaba “asustado por la Policía” y que recién recuperó la memoria tras “ver una foto”.
“Corte psicótico”
El siguiente testigo fue un psicólogo de la Asesoría Pericial, quien había evaluado a Tagliaferro durante la causa original. Su descripción fue contundente: aseguró que el imputado presentaba “un corte psicótico” que le permitía acomodar la realidad a su conveniencia, con un comportamiento exagerado y con dificultades para aceptar lo que no encajaba en su versión.
El análisis aportó un nuevo elemento para entender la conducta del remisero y su eventual responsabilidad penal en las mentiras que habría dicho bajo juramento.
Otro periodista que declaró
Luego declaró el periodista Fernando Tocho, autor de un libro de investigación sobre el caso y especializado en temas policiales. Fue categórico: “El asesino fue Javier Quiroga; Osvaldo Martínez era inocente y Marcelo Tagliaferro mentía”. Además mencionó que uno de los antiguos empleadores del remisero lo definió como “un mentiroso con conductas muy marginales”.
Tocho también introdujo una hipótesis adicional: que Quiroga no habría actuado solo, sino con un posible cómplice identificado como Carlos Daniel Videla, según el testimonio del recluso Oscar Peña Devito, quien declaró que Quiroga le confesó esos detalles en la cárcel.
Una hermana de Marisol derriba la versión del remisero
La audiencia cerró con una de las declaraciones más sensibles: una hermana de Marisol Pereyra negó por completo la presunta relación cotidiana que Tagliaferro decía tener con la víctima. El remisero aseguraba que ella era su “clienta fija”, que lo llamaba todos los días y que conocía sus rutinas.
La familiar fue contundente: Marisol nunca lo mencionó, no tenía chofer habitual y nunca habló de Tagliaferro. Ese testimonio volvió a poner en jaque la credibilidad del imputado.
Cómo sigue el juicio
El debate continuará este viernes 5 de diciembre con otros cinco testigos. Las partes avanzan en la depuración de la lista y se acercan a la instancia de alegatos. La acusación está en manos del fiscal Mariano Sibuet y de los abogados Horacio Samamé, Sebastián Chouela y Belén Chapur, que representan a Martínez como particular damnificado.
La defensa de Tagliaferro está a cargo de Gonzalo Escaray, mientras que Flavia Ripani asiste a Godoy. El juicio se desarrolla ante el juez Emir Alfredo Caputo Tártara, del Tribunal Oral Criminal IV, con secretaría de Analía Reyes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí