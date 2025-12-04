Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Cuádruple crimen de La Plata: sorpresiva declaración del remisero Tagliaferro

Roberto Acosta/El Día

4 de Diciembre de 2025 | 18:10

Escuchar esta nota

La tercera audiencia del juicio oral por falso testimonio agravado que enfrentan Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy volvió a sacudir el caso del cuádruple femicidio de La Loma. Este jueves 4 de diciembre, en los tribunales de La Plata, una serie de testimonios dejó definiciones clave para el futuro del debate y profundizó las dudas sobre la actuación del remisero.

Sorpresa en la sala

Tagliaferro abrió la jornada con una declaración que sorprendió a todas las partes. Admitió que efectivamente había solicitado una recompensa antes del juicio original, algo que había negado en 2014 cuando aseguró no tener ningún interés económico en el proceso contra Osvaldo “Alito” Martínez.

El remisero explicó que la nota la firmó en el estudio del abogado Fernando Burlando, quien representaba al padre de Marisol Pereyra, una de las víctimas. Luego la presentó ante el Ministerio de Justicia y Seguridad, encabezado en ese momento por Ricardo Casal. Según dijo, actuó por pedido del padre de Marisol y, tras entregar el trámite, “nunca más” recibió novedades.

Este documento ya había sido contemplado por el Tribunal Oral Criminal III, que en su fallo calificó a Tagliaferro como un “testigo interesado”, dado que la recompensa solo se pagaría si Martínez resultaba condenado. El remisero también intentó justificar sus contradicciones: sostuvo que en su primera declaración dijo no recordar nada porque estaba “asustado por la Policía” y que recién recuperó la memoria tras “ver una foto”.

 “Corte psicótico”

El siguiente testigo fue un psicólogo de la Asesoría Pericial, quien había evaluado a Tagliaferro durante la causa original. Su descripción fue contundente: aseguró que el imputado presentaba “un corte psicótico” que le permitía acomodar la realidad a su conveniencia, con un comportamiento exagerado y con dificultades para aceptar lo que no encajaba en su versión.

El análisis aportó un nuevo elemento para entender la conducta del remisero y su eventual responsabilidad penal en las mentiras que habría dicho bajo juramento.

Otro periodista que declaró

Luego declaró el periodista Fernando Tocho, autor de un libro de investigación sobre el caso y especializado en temas policiales. Fue categórico: “El asesino fue Javier Quiroga; Osvaldo Martínez era inocente y Marcelo Tagliaferro mentía”. Además mencionó que uno de los antiguos empleadores del remisero lo definió como “un mentiroso con conductas muy marginales”.

Tocho también introdujo una hipótesis adicional: que Quiroga no habría actuado solo, sino con un posible cómplice identificado como Carlos Daniel Videla, según el testimonio del recluso Oscar Peña Devito, quien declaró que Quiroga le confesó esos detalles en la cárcel.

Una hermana de Marisol derriba la versión del remisero

La audiencia cerró con una de las declaraciones más sensibles: una hermana de Marisol Pereyra negó por completo la presunta relación cotidiana que Tagliaferro decía tener con la víctima. El remisero aseguraba que ella era su “clienta fija”, que lo llamaba todos los días y que conocía sus rutinas.

La familiar fue contundente: Marisol nunca lo mencionó, no tenía chofer habitual y nunca habló de Tagliaferro. Ese testimonio volvió a poner en jaque la credibilidad del imputado.

Cómo sigue el juicio

El debate continuará este viernes 5 de diciembre con otros cinco testigos. Las partes avanzan en la depuración de la lista y se acercan a la instancia de alegatos. La acusación está en manos del fiscal Mariano Sibuet y de los abogados Horacio Samamé, Sebastián Chouela y Belén Chapur, que representan a Martínez como particular damnificado.

La defensa de Tagliaferro está a cargo de Gonzalo Escaray, mientras que Flavia Ripani asiste a Godoy. El juicio se desarrolla ante el juez Emir Alfredo Caputo Tártara, del Tribunal Oral Criminal IV, con secretaría de Analía Reyes.

