Quema de muñecos de fin de año en La Plata: se abrió la inscripción, requisitos y más

La Municipalidad confirmó la fecha para que los grupos y vecinos que arman los momos se anoten. Todo lo que tenés que saber del ritual que es un clásico de la Ciudad para recibir el 2026
La Municipalidad de La Plata abrió la inscripción de los muñecos que participarán de la tradicional quema de fin de año, una de las celebraciones más emblemáticas de la Ciudad que cada diciembre moviliza a barrios enteros.
Para anotarse, los interesados deben completar antes del 19 de diciembre este formulario ( https://docs.google.com/forms/d/1Im3-RpoVnOfqTfCEFXJQAXY_v_Mf0T3zA_MU_voxAeM/viewform?edit_requested=tru ) con DNI del responsable, boceto del momo, nombre de fantasía, ubicación de la estructura, mail de contacto, entre otros datos.
Luego, el lunes 22 de diciembre al mediodía habrá una capacitación en el Centro de Operaciones Municipal (COM) dirigida a los responsables con la presencia de Bomberos bajo la premisa de garantizar las condiciones de seguridad.
Las estructuras no podrán superar los seis metros de alto, tres metros de ancho y tres metros de largo, mientras que el sitio de instalación deberá garantizar un radio de seguridad equivalente a tres veces la altura del momo para proteger personas y bienes.
Asimismo, se encuentra prohibida la instalación de muñecos en lugares que presenten riesgos, como debajo de cables o árboles, cerca de bocas de gas o estaciones de servicio, o sobre terrenos con cañerías de conducción de fluidos combustibles.
De acuerdo a la normativa vigente, y con el objetivo de que se cumplan los estándares establecidos en materia de prevención de riesgos, será requisito indispensable contar con la autorización de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia para la quema.
Esta autorización será otorgada el martes 30 de diciembre luego de realizadas las inspecciones pertinentes por parte del área municipal.
Además, los organizadores deberán asegurar la limpieza posterior del espacio público utilizado entre las 3:00 y las 6:00 del jueves 1° de enero de 2026.
