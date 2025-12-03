Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

La UTA confirmó que podría haber paro este viernes: qué pasará en La Plata

3 de Diciembre de 2025 | 22:16

Escuchar esta nota

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que este viernes 5 de diciembre habrá una medida de fuerza en el AMBA si las empresas no depositan los sueldos completos este jueves. El panorama, por ahora, se encamina al conflicto: las cámaras empresarias insisten en que el Gobierno no envió los subsidios necesarios y aseguran que no hay margen para cumplir en tiempo y forma.

El problema volvió a escalar hace dos semanas, cuando las compañías adelantaron que solo podrían pagar el salario y el medio aguinaldo de diciembre en cuotas. Ante ese escenario, el sindicato advirtió que si este jueves 4 no estaba acreditado el sueldo completo, los servicios se frenarían al día siguiente.

Con el correr de los días, nada cambió. Desde la UTA reiteraron: “Empresa que no paga, colectivo que no sale”.

Paro de la UTA: qué pasará en La Plata

El gremio aclaró además que la medida no será un paro tradicional, sino una “abstención de tareas con presencia en los lugares de trabajo”. Esto implica que, si en algún momento del viernes las empresas depositan los sueldos, los servicios podrían normalizarse de inmediato.

El conflicto se desarrolla en paralelo a los recientes aumentos tarifarios: un 9,7% en las líneas nacionales el 17 de noviembre y un 14% desde este lunes 1° de diciembre en las líneas bonaerenses del AMBA.

En cuanto a la situación local, fuentes de la seccional La Plata de la UTA indicaron que en la ciudad hay choferes que ya recibieron el sueldo completo, por lo que la medida podría no impactar en el servicio platense.
De todas maneras, la definición final se conocerá recién este jueves.

