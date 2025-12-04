Conmoción en La Plata: un joven de 24 años fue hallado sin vida en una vivienda

Un trágico episodio se registró este jueves 4 de diciembre en La Plata: un joven de 24 años, identificado como Rodrigo Martín Acosta, fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en la zona de 16 y 77, en Villa Elvira.

Todo ocurrió por la mañana, cuando una amiga cercana recibió un mensaje de Acosta que generó preocupación por su estado. Ante esa situación, decidió acercarse al domicilio y, al ingresar, lo encontró fallecido. De inmediato llamó al 911, por lo que personal del Comando de Patrullas La Plata y del SIES acudió al lugar y constató el deceso.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven vivía solo y atravesaba dificultades emocionales tras una separación ocurrida meses atrás. La causa fue caratulada como suicidio, con intervención de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci, quien dispuso las pericias de rigor.

Asistencia

Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional, no estás solo/a.

El suicidio es un problema de salud pública que puede prevenirse. Reconocer las señales de alerta y pedir ayuda a tiempo es fundamental.

Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 135 (gratuita desde todo el país)

También podés comunicarte al 011-5275-1135 o vía chat en: www.casbaires.com.ar