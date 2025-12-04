Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas

Robert Plant volverá a Argentina en 2026 para presentarse en el Teatro Gran Rex el próximo 10 de mayo de 2026. Las entradas ya están a la venta y hay gran expectativa entre los fanáticos de Led Zeppelin.

Plant regresa al país después de diez años, para presentar su último álbum, Saving Grace, junto a la cantante Suzy Dian. Los acompañarán el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley y Barney Morse-Brown en el violonchelo.

Saving Grace salió al mundo el pasado 26 de septiembre y con este nuevo trabajo, el vocalista de Led Zeppelin recorre Europa y el próximo año llegará a Latinoamérica.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página Tu Entrada. El costo de los tickets, incluyendo el cargo por servicio, va desde $161.000 para Pullman 5 a $477.250 para platea 1.