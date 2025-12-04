Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos

Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas

Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas
4 de Diciembre de 2025 | 16:30

Escuchar esta nota

Robert Plant volverá a Argentina en 2026 para presentarse en el Teatro Gran Rex el próximo 10 de mayo de 2026. Las entradas ya están a la venta y hay gran expectativa entre los fanáticos de Led Zeppelin. 

Plant regresa al país después de diez años, para presentar su último álbum, Saving Grace, junto a la cantante Suzy Dian. Los acompañarán el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley y Barney Morse-Brown en el violonchelo. 

Saving Grace salió al mundo el pasado 26 de septiembre y con este nuevo trabajo, el vocalista de Led Zeppelin recorre Europa y el próximo año llegará a Latinoamérica. 

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página Tu Entrada. El costo de los tickets, incluyendo el cargo por servicio, va desde $161.000 para Pullman 5 a $477.250 para platea 1.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda

Huelga del plantel de Gimnasia por falta de pago, a días del clásico histórico con Estudiantes

La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

Gimnasia, Estudiantes y el otro clásico del siglo

Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico

Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa

Facundo Tello será el árbitro del clásico: el antecedente que ilusiona a uno de los platenses

Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: los que tienen chances y los que no
Últimas noticias de Espectáculos

Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul

Nicolás Cabré, recién casado con Rocío Pardo: "No sabía que se podía amar de esta manera"

Escándalo en la casa de Paulina Rubio: ¿desalojaron a la cantante?

La Mona Jiménez fue operado tras su show en La Plata
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Deportes
Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
4/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Los festejos estudiantiles no paran y el clásico se acerca
El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA
La Ciudad
Retención de tareas en tres líneas de micro de La Plata por falta de pago: usuarios varados y paradas llenas
Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
En una emotiva ceremonia se entregaron los premios Impulso Deportivo a jóvenes atletas de La Plata
Policiales
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Makintach apunta a la Corte y suma denuncias
Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla