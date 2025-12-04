Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
Estatales bonaerenses reclaman reabrir urgente la discusión salarial
Retención de tareas en tres líneas de micro de La Plata por falta de pago: usuarios varados y paradas llenas
"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"
Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
Los jóvenes también padecen artrosis: un padecimiento cada vez menos oculto
Nicolás Cabré, recién casado con Rocío Pardo: "No sabía que se podía amar de esta manera"
Escándalo en la casa de Paulina Rubio: ¿desalojaron a la cantante?
Los días de Tini Stoessel en Miami y el romántico gesto de Rodrigo De Paul
Robert Plant vuelve a Argentina y se presenta en el Gran Rex: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas
Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
Bullrich anticipó que "ya comenzaron" las negociaciones para aprobar la reforma laboral
Plazo fijo: cuál es el banco que más paga si hoy depositás $500.000 a 30 días
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
En una emotiva ceremonia se entregaron los premios Impulso Deportivo a jóvenes atletas de La Plata
El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara
La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
Robert Plant volverá a Argentina en 2026 para presentarse en el Teatro Gran Rex el próximo 10 de mayo de 2026. Las entradas ya están a la venta y hay gran expectativa entre los fanáticos de Led Zeppelin.
Plant regresa al país después de diez años, para presentar su último álbum, Saving Grace, junto a la cantante Suzy Dian. Los acompañarán el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley y Barney Morse-Brown en el violonchelo.
Saving Grace salió al mundo el pasado 26 de septiembre y con este nuevo trabajo, el vocalista de Led Zeppelin recorre Europa y el próximo año llegará a Latinoamérica.
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página Tu Entrada. El costo de los tickets, incluyendo el cargo por servicio, va desde $161.000 para Pullman 5 a $477.250 para platea 1.
