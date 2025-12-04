Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes

Un amplia columna de manifestantes identificados con diversas organizaciones sociales marchaba este jueves en el centro de La Plata en reclamo de "comida, trabajo, obras y partidas presupuestarias para las barriadas" del Gran La Plata y del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires.

Los manifestantes, de la Región y también del AMBA, nucleados en el Frente de Organización en Lucha (FOL), se congregaron a media mañana en la Estación de Trenes de 1 y 44 y desde ahí se desplazaron por diagonal 80 hacia la sede de OPISU en 47 entre 5 y 6.

La protesta en ese organismo provincial se extenderá hasta mediodía y posteriormente proseguirá hacia Desarrollo Social, en 55 entre 6 y 7. Posteriormente, culminará con una manifestación el Ministerio de Infraestructura, en 7 entre 58 y 59.

En este marco, se recomendaba a los conductores prestar atención al tránsito en esos sectores en razón de los cortes de tránsito y desvíos producto de la jornada de reclamos de las organizaciones sociales.