Zaniratto y Nacho, las decisiones de la semana

Gimnasia inicia la semana con dos objetivos claros para la dirigencia: definir la continuidad de Fernando Zaniratto al frente del plantel profesional albiazul y avanzar en la negociación por el regreso de Ignacio Fernández, quien no continuará en River Plate.

Esas son las prioridades vinculadas al fútbol profesional, mientras la dirigencia sigue trabajando en la búsqueda de soluciones para la deuda que el club mantiene con empleados (aquellos que están agremiados en Utedyc cobraron el viernes el sueldo de noviembre), profes y proveedores, a la vez que la intención es cumplir con el pago de los cheques que los futbolistas recibieron para achicar la deuda antes de fin de año.

En cuanto a la continuidad de Zaniratto, la idea es llevar adelanjte un nuevo encuentro que termine de destrabar aquellas cuestiones que han dilatado demasiado la definición de la nueva CD. La cuestión económica no parece ser un obstáculo para que “Lucho” tenga su continuidad en el cargo ya sin el rótulo de interino. La idea es realizar esa reunión en la jornada de hoy, para poder avanzar luego en otras cuestiones que hacen al armado del futuro equipo, que incluiría la llegada de un central (es difícil que Renzo Giampaoli continúe), un mediocampista defensivo, un extremo y un centrodelantero, con el nombre de Matías Cóccaro en carpeta.

En cuanto al regreso de Nacho Fernández, luego de los contactos que el jugador mantuvo con Carlos Anacleto antes de viajar de vacaciones a los Estados Unidos se concretó la primera reunión formal entre la dirigencia tripera y el representante del mediocampista. Las partes no lograron cerrar el acuerdo porque hay diferencias económicas que la dirigencia buscará zanjar con un nuevo encuentro en el curso de la semana. De todos modos, el jugador descartó volver a jugar en el exterior y expresó su voluntad de volver a vestir la casaca albiazul luego de 10 años.

Una vez solucionados estos temas trascendentales para el futuro tripero, la dirigencia avanzará por la búsqueda de otros refuerzos. Además, por estas horas debe definirse la realización de la pretemporada en Estancia Chica (comenzaría el 2 de enero) y aceptar o descartar la invitación para disputar dos amistosos en Uruguay en el marco de la Serie Río de la Plata, que serían entre el 13 y el 18 de enero.