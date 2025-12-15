Se movilizan en La Plata familiares de las víctimas por fentanilo adulterado

Una nueva marcha por las víctimas del fentanilo contaminado se realizará mañana martes 16 de diciembre, a las 18 horas en La Plata, y simultáneamente en Rosario, para reclamar Justicia en una de las causas que conmueve al país.

Será la segunda convocatoria “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”. La marcha tendrá como epicentro la Plaza Moreno. En Rosario se concentrarán en el Monumento a la Bandera.

"Este encuentro revindica la memoria de nuestros seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar", dijeron en un comunicado los familiares de las víctimas. "Hoy luchamos por un estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos de la masacre del Fentanilo Adulterado. Esperamos acompañamiento por una causa es social y para que no vuelva a pasar en la Argentina", agregaron.

Apoyo legislativo

“La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declara su apoyo a la segunda Marcha contra el silencio por las víctimas del fentanilo adulterado, su solidaridad con las familias de las víctimas y el acompañamiento ante el pedido de memoria, verdad y justicia”, destaca el escrito.

“La masacre del fentanilo es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas. Cada eslabón de la cadena de control no solo falló, sino que lo hizo de manera tal que agravó la negligencia del anterior”, expone el informe firmado por la diputada Mónica Schlotthauer y Christian Castillo.