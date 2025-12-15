Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Deportes

Estudiantes por el Trofeo de Campeones ante Platense: confirmaron el horario de la final en San Nicolás

Estudiantes por el Trofeo de Campeones ante Platense: confirmaron el horario de la final en San Nicolás
15 de Diciembre de 2025 | 16:25

Escuchar esta nota

Estudiantes ya tiene día y horario confirmado para medirse con Platense por el Trofeo de Campeones en el Estadio San Nicolás. Además, se informó cómo será la venta de entradas para las parcialidades. 

El Pincha de Domínguez se medirá con El Calamar el próximo sábado 20 de diciembre a las 18 hs en San Nicolás y se podrá ver en vivo por TNT Sports y ESPN Premium. Las entradas saldrán a la venta desde este martes con preventa exclusiva para clientes de Naranja X. 

Platense fue el primer clasificado tras coronarse campeón del Torneo Apertura, ganándole a Huracán, y Estudiantes viene de dar la vuelta ante Racing por el Torneo Clausura. 

En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos con dos tiempos de 15 minutos y, de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal.

Venta de entradas

La venta de las entradas para ambas parcialidades se llevará a cabo a través de Deportick. El martes 16 a las 14 hs comenzará la preventa exclusiva para clientes de Naranja X. El miércoles 17, también desde las 14hs, se pondrá en marcha la venta de entradas para socios de los clubes. 

En caso de existir remanente de entradas, se informará oportunamente la venta para no socios. Para el ingreso, los hinchas deberán contar con DNI físico en mano. 

Valor de las entradas:

Estudiantes

Popular Reynoso (socio): $50.000

Popular Reynoso (no socio): $90.000

Tribuna Rucci (socio): $65.000

Tribuna Rucci (no socio): $97.500

Platea Del Pozo (socio): $100.000

Platea Del Pozo (no socio): $150.000

Platense

Popular Damaso (socio): $50.000

Popular Damaso  (no socio): $90.000

Platea Codo: $65.000

Platea Codo: $97.500

Platea Del Pozo (socio): $80.000

Platea Del Pozo (no socio): $120.000

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más

El Pincha otra vez en la Libertadores y un sueño a la vista: el Mundial de Clubes

La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Provincia garantizó el pago del aguinaldo y le puso fecha

Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?

Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia

Una causa por lavado de dinero ¿dardo contra Estudiantes?

Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más
Últimas noticias de Deportes

“Ante la injusticia, firmes”: el mensaje de Juan Sebastián Verón a los jugadores de Estudiantes

¡Universal logró el campeonato y es el bicampeón del vóley de ARVA!

Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
Espectáculos
La drástica decisión que tomó Homero Pettinato tras su pelea con La Reini: "No se puede volver atrás"
Detienen a Nick, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato de la pareja en Los Ángeles
Araceli González defendió la reforma laboral de Milei: qué pyme tiene
Martín Fierro de streaming: el motivo por el que Luis Ventura apareció vestido de Albus Dumbledore 
Encontraron sin vida al director de cine Rob Reiner y a su esposa: sospechan de su hijo
Política y Economía
Tras el triunfo en el balotaje, Kast visitará mañana a Milei en Casa Rosada
El extenso y duro comunicado de la AFA contra el Gobierno tras la denuncia en Conmebol
Toviggino le respondió a Bullrich tras la denuncia en Conmebol: "Tostado"
Kicillof y la reforma laboral: "Parece diseñada para empeorar la situación de la Argentina"
Terminó el Curso de Formación Política del ICP con más de 5.000 participantes
La Ciudad
15/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Estudiantes, una nueva estrella y diciembre que no termina
Municipales: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo
Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"
Cartonazo por $4.000.000 y línea por $300.000: controlá los números de hoy
Lunes algo nublado pero repunta, y sin anuncio de lluvias
Policiales
VIDEO.- Piñas, patadas y sillazos entre alumnos en las inmediaciones del Normal 1
Se movilizan en La Plata familiares de las víctimas por fentanilo adulterado
VIDEO. Despedida "tumbera" en el Cementerio de La Plata: "cortes" de motos y ruido infernal
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla