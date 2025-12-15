Estudiantes por el Trofeo de Campeones ante Platense: confirmaron el horario de la final en San Nicolás

Estudiantes ya tiene día y horario confirmado para medirse con Platense por el Trofeo de Campeones en el Estadio San Nicolás. Además, se informó cómo será la venta de entradas para las parcialidades.

El Pincha de Domínguez se medirá con El Calamar el próximo sábado 20 de diciembre a las 18 hs en San Nicolás y se podrá ver en vivo por TNT Sports y ESPN Premium. Las entradas saldrán a la venta desde este martes con preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

Platense fue el primer clasificado tras coronarse campeón del Torneo Apertura, ganándole a Huracán, y Estudiantes viene de dar la vuelta ante Racing por el Torneo Clausura.

En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos con dos tiempos de 15 minutos y, de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal.

Venta de entradas

La venta de las entradas para ambas parcialidades se llevará a cabo a través de Deportick. El martes 16 a las 14 hs comenzará la preventa exclusiva para clientes de Naranja X. El miércoles 17, también desde las 14hs, se pondrá en marcha la venta de entradas para socios de los clubes.

En caso de existir remanente de entradas, se informará oportunamente la venta para no socios. Para el ingreso, los hinchas deberán contar con DNI físico en mano.

Valor de las entradas:

Estudiantes

Popular Reynoso (socio): $50.000

Popular Reynoso (no socio): $90.000

Tribuna Rucci (socio): $65.000

Tribuna Rucci (no socio): $97.500

Platea Del Pozo (socio): $100.000

Platea Del Pozo (no socio): $150.000

Platense

Popular Damaso (socio): $50.000

Popular Damaso (no socio): $90.000

Platea Codo: $65.000

Platea Codo: $97.500

Platea Del Pozo (socio): $80.000

Platea Del Pozo (no socio): $120.000