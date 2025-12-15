Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
Con una nueva final el DT pierde a dos futbolistas importantes como Palacios y Arzamendia por lesión. Y Carrillo está en duda
Estudiantes regresa a los entrenamientos mañana por la tarde en el Country Club de City Bell, para encarar la preparación del último partido que disputará en este año calendario, que será nada menos que la final del Trofeo de Campeones, ante Platense, el próximo sábado en el Estadio de San Nicolás. Para dicha definición, el entrenador Eduardo Domínguez se encuentra a la espera de novedades de dos lesionados.
El plantel albirrojo arribó a la Ciudad de La Plata ayer, pasadas las 8 de la mañana, e inmediatamente quedó licenciado hasta este martes, para que los futbolistas recarguen energía en el tramo final, y disfruten el momento junto a la familia y amigos.
Lo que no está definido es cuándo se festejará este título con los hinchas, si es que finalmente sucede eso. Por lo pronto el plantel trabajó con mucha presión en las últimas semanas, con viajes agotadores de por medio. Por eso era imposible hacerlo en la jornada de ayer. Una versión indica que podría darse ese encuentro durante la semana con alguna práctica o posterior a la práctica. Pero no hay precisiones y no parece ser el momento ni la forma para ese festejo. Lo que está claro es que el mismo sábado los jugadores quedarán liberados tras la final contra el Calamar porque en los primeros días de enero tendrán que estar nuevamente entrenándose de cara al inicio del torneo Apertura.
Pese a los festejos y la euforia por la obtención del campeonato Clausura, no todo es color de rosas, ya que en cinco días vuelve a jugar por un título y el DT cuenta con dos piezas claves en el armado del rompecabezas, entre algodones: Tiago Palacios y Santiago Arzamendia.
En el caso del volante ofensivo, el futbolista sufrió una molestia en el posterior izquierdo en medio del partido y tuvo que ser reemplazado. En este sentido, el pibe de 24 años se retiró del campo de juego a los 29 minutos del complemento, para dejarle su puesto a Joaquín Tobio Burgos. Si bien, aún el Club no compartió el parte médico, hay indicios de que tiene un desgarro y llega con dudas al sábado.
Por su parte, en la celebración dentro del Madre de Ciudades, se lo vio festejando y saltando con sus compañeros, por lo cual, pero esto no da indicios de que pueda formar parte de la delegación que viaje a San Nicolás.
“Creo que me hice mal”, dijo en una entrevista televisiva el jugador que posteó una foto con José Sosa con una frase de total admiración. El Principito es un referente para el jugador que llegó al Pincha desde Montevideo Torque.
El marcador de punta izquierda, también se retiró por lesión en los minutos finales del partido, para dejar su lugar por Gastón Benedetti. Siguiendo esta línea, y a la espera de un parte oficial, el paraguayo sufrió un esguince grave de rodilla izquierda, que lo deja en afuera del próximo partido. De este modo, el Vasco ocupará el lateral.
Por otra parte, quien también tuvo un inconveniente fue Santiago Núñez que terminó acalambrado, pero de momento no hay problemas para que siga compartiendo la dupla central con Leandro González Pirez.
Otro de los casos a seguir es el del goleador Guido Carrillo que terminó extenuado tras jugar los 120 minutos. Pese al cansancio del delantero, no salió debido a que el Barba había gastado los cambios que le quedaban.
Con estos condimentos, Domínguez y compañía encaran la última semana de trabajo, con una mezcla de sentimientos encontrados entre el cansancio, la alegría de un nuevo título y ansiedad por lo que viene. En efecto, el plantel aprovechará hoy para terminar de cargar la batería gastada, y volver de la mejor manera a las prácticas.
De esta forma, el plantel retorna a los entrenamientos hoy a las 17 en el predio Mariano Mangano para centrar el foco en la final ante Platense por el Trofeo de Campeones el próximo sábado en el Estadio de San Nicolás de Los Arroyos. Vale mencionar que en las próximas horas se confirmará el horario del encuentro.
El plantel llegó a la mañana y todos festejaron en la intimidad de sus familias
