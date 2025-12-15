Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Deportes |El plantel entrena mañana por la tarde

Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?

Con una nueva final el DT pierde a dos futbolistas importantes como Palacios y Arzamendia por lesión. Y Carrillo está en duda

Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?

tiago palacios y un posteo con elogio para el principe sosa

15 de Diciembre de 2025 | 03:46
Edición impresa

Estudiantes regresa a los entrenamientos mañana por la tarde en el Country Club de City Bell, para encarar la preparación del último partido que disputará en este año calendario, que será nada menos que la final del Trofeo de Campeones, ante Platense, el próximo sábado en el Estadio de San Nicolás. Para dicha definición, el entrenador Eduardo Domínguez se encuentra a la espera de novedades de dos lesionados.

El plantel albirrojo arribó a la Ciudad de La Plata ayer, pasadas las 8 de la mañana, e inmediatamente quedó licenciado hasta este martes, para que los futbolistas recarguen energía en el tramo final, y disfruten el momento junto a la familia y amigos.

Lo que no está definido es cuándo se festejará este título con los hinchas, si es que finalmente sucede eso. Por lo pronto el plantel trabajó con mucha presión en las últimas semanas, con viajes agotadores de por medio. Por eso era imposible hacerlo en la jornada de ayer. Una versión indica que podría darse ese encuentro durante la semana con alguna práctica o posterior a la práctica. Pero no hay precisiones y no parece ser el momento ni la forma para ese festejo. Lo que está claro es que el mismo sábado los jugadores quedarán liberados tras la final contra el Calamar porque en los primeros días de enero tendrán que estar nuevamente entrenándose de cara al inicio del torneo Apertura.

¿se lesionaron Palacios y Arzamendia?

Pese a los festejos y la euforia por la obtención del campeonato Clausura, no todo es color de rosas, ya que en cinco días vuelve a jugar por un título y el DT cuenta con dos piezas claves en el armado del rompecabezas, entre algodones: Tiago Palacios y Santiago Arzamendia.

En el caso del volante ofensivo, el futbolista sufrió una molestia en el posterior izquierdo en medio del partido y tuvo que ser reemplazado. En este sentido, el pibe de 24 años se retiró del campo de juego a los 29 minutos del complemento, para dejarle su puesto a Joaquín Tobio Burgos. Si bien, aún el Club no compartió el parte médico, hay indicios de que tiene un desgarro y llega con dudas al sábado.

Por su parte, en la celebración dentro del Madre de Ciudades, se lo vio festejando y saltando con sus compañeros, por lo cual, pero esto no da indicios de que pueda formar parte de la delegación que viaje a San Nicolás.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Maravilla y una visión espiritual de la derrota

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El DT le esquivó la mirada a Tapia en la entrega de medallas

“Creo que me hice mal”, dijo en una entrevista televisiva el jugador que posteó una foto con José Sosa con una frase de total admiración. El Principito es un referente para el jugador que llegó al Pincha desde Montevideo Torque.

El marcador de punta izquierda, también se retiró por lesión en los minutos finales del partido, para dejar su lugar por Gastón Benedetti. Siguiendo esta línea, y a la espera de un parte oficial, el paraguayo sufrió un esguince grave de rodilla izquierda, que lo deja en afuera del próximo partido. De este modo, el Vasco ocupará el lateral.

Por otra parte, quien también tuvo un inconveniente fue Santiago Núñez que terminó acalambrado, pero de momento no hay problemas para que siga compartiendo la dupla central con Leandro González Pirez.

Otro de los casos a seguir es el del goleador Guido Carrillo que terminó extenuado tras jugar los 120 minutos. Pese al cansancio del delantero, no salió debido a que el Barba había gastado los cambios que le quedaban.

Con estos condimentos, Domínguez y compañía encaran la última semana de trabajo, con una mezcla de sentimientos encontrados entre el cansancio, la alegría de un nuevo título y ansiedad por lo que viene. En efecto, el plantel aprovechará hoy para terminar de cargar la batería gastada, y volver de la mejor manera a las prácticas.

De esta forma, el plantel retorna a los entrenamientos hoy a las 17 en el predio Mariano Mangano para centrar el foco en la final ante Platense por el Trofeo de Campeones el próximo sábado en el Estadio de San Nicolás de Los Arroyos. Vale mencionar que en las próximas horas se confirmará el horario del encuentro.

El plantel llegó a la mañana y todos festejaron en la intimidad de sus familias

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

VIDEO. Carrillo, el héroe: “Había que confiar hasta el final”

Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA

Una causa por lavado de dinero ¿dardo contra Estudiantes?

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Nuevas designaciones en el Colegio de la Abogacía

Angeleri y la continuidad del Barba en Estudiantes
Últimas noticias de Deportes

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
La Ciudad
Cartonazo por $4.000.000 y línea por $300.000: controlá los números de hoy
Lunes algo nublado pero repunta, y sin anuncio de lluvias
La canasta alimentaria subió 1,2% en noviembre
Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
Nueva ayuda para el hospital de Niños
Policiales
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro
Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar
Política y Economía
El Presupuesto nacional: comienza a tratarse en Diputados
Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas
Pedido de mayoristas por la reforma laboral
El Gobierno va por la concesión de Tecnópolis
Crisis en la UCR y el PJ: la oposición se autodestruye
Espectáculos
Cómo fue el rating de los Martín Fierro de Streaming: se transmitió en conjunto por Telefe y Olga
En la dulce espera: Cami Homs celebró el título obtenido por José Sosa con Estudiantes de La Plata
Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
Filoso descargo de Alejandro Cipolla: confirmó que se aparta de la defensa de Morena Rial
“El no amado”: sin IA, el aviso navideño que conmueve al mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla