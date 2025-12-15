Reforma laboral: el Gobierno intensifica las gestiones pero no convocará a los gobernadores kirchneristas

El extenso y duro comunicado de la AFA contra el Gobierno tras la denuncia en Conmebol
El extenso y duro comunicado de la AFA contra el Gobierno tras la denuncia en Conmebol
"No tiene mucho sentido cuando lo que les importa es que al Gobierno le vaya mal", señalaron fuentes oficiales
Escuchar esta nota
Finalizada la ronda de reuniones con gobernadores aliados, el Gobierno nacional resolvió no convocar a los cuatro que se muestran opositores a la gestión del presidente Javier Milei.
Se trata de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof, de La Rioja, Ricardo Quintela, de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Formosa, Gildo Insfrán.
"¿Puede existir la reunión en el futuro? Tal vez exista, pero hoy no tiene mucho sentido cuando lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal. No hay mucho para dialogar”, anticipó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encargado de recibir a los representantes provinciales junto al ministro del Interior, Diego Santilli.
De esta forma, las negociaciones abiertas camino a la necesidad de aprobar la reforma laboral y el Presupuesto 2026 se darán en el plano provincial, con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán y los bloques legislativos dispuestos a instrumentaron los cambios.
En la Casa de Gobierno no ven viable acercar posiciones con los cuatro gobernadores referenciados en la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, pese a que por estos días no mantienen un vínculo estrecho como meses atrás. “No hay ningún punto en común”, admiten.
Por el momento tampoco habrá reunión con el santafesino Maximiliano Pullaro, quien se resiste a fotografiarse junto a miembros del Gobierno y reclama “soluciones” ante las demandas provinciales. Sin embargo, en el oficialismo se muestran esperanzados por el vínculo al sostener que hay conversaciones.
Pese a la determinación, hay quienes se escudan en que la administración libertaria estableció contactos con varios representantes peronistas y ejemplifican con la visita de Sergio Ziliotto (de La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). “Hablar con peronistas, hablamos”, señalaron.
En los próximos días, Santilli y Adorni intensificarán el trabajo en coordinación con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich para intentar obtener los primeros éxitos legislativos del segundo tramo de la gestión.
