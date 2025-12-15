Tras el triunfo en el balotaje, José Antonio Kast visitará mañana a Javier Milei en Casa Rosada

Después de su contundente victoria en el balotaje presidencial chileno, el mandatario electo de Chile tiene previsto viajar a la Argentina mañana, donde se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales.

El anuncio se produce luego de que el líder del Partido Republicano se impusiera en la segunda vuelta electoral, consolidando un giro hacia la derecha en Chile con más del 58% de los votos frente a su rival de izquierda.

Desde el Gobierno argentino destacaron que la visita- programada para el martes al mediodía- será una oportunidad para reforzar la relación bilateral y sellar una agenda conjunta entre ambos mandatarios.

La llegada del presidente chileno a Buenos Aires se da en medio de expectativas oficiales de que se pueda conformar una nueva alianza de derecha en la región, basada en afinidades ideológicas y en un enfoque compartido respecto a políticas de libertad, mercado y seguridad.

En la Casa Rosada anticipan que el encuentro incluirá intercambios sobre cuestiones políticas, económicas y de cooperación regional, aunque aún no se difundieron los detalles puntuales de la agenda.

Esta visita marcará uno de los primeros viajes internacionales oficiales del presidente chileno tras asumir el cargo, y podría convertirse en un hito en las relaciones entre ambos países en el contexto político actual de Sudamérica.