Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo vuelve a los escenarios

Joaquín Levinton se recupera de un infarto y recibió el alta este lunes. Ya en su casa, se comunicó con sus seguidores para enviar tranquilidad y contar cómo vivió el episodio cardíaco.
A través de un mensaje durante la programación de Olga TV, el vocalista de Turf comentó: “Estoy perfecto”. Tras agradecer en primer lugar al mozo del bar donde estaba que lo asistió de inmediato, hasta la llegada del SAME, también reveló cuándo volverá a cantar.
Levinton relató: “Estoy en mi casa, me dieron el alta, tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho y no podía respirar”. “Me ayudó un mozo del Timón, a quién le agradezco un montón, y después llegó el SAME rapidísimo que me llevó al Hospital Fernández, que también les agradezco”, agregó.
Según detalló, la atención que recibió fue “genial”. “Al poco tiempo yo ya estaba en una sala bien y recuperándome para estar ya hoy en mi casa”, añadió.
Antes de terminar, Joaquín Levinton se mostró “muy emocionado” al ver los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas y confirmó: “En un mes ya voy a estar sobre los escenarios haciendo las fantasías que hago”.
Joaquín Levinton , ya de alta , contó que tuvo un infarto y como lo vivió 💥 pic.twitter.com/NN4H9r5kGc— Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) December 15, 2025
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
