Brutal robo a metros de una comisaría en La Plata: la empleada terminó en el hospital

"Así se viven las madrugadas": vecinos de Villa Castells, aterrados por una banda de falsos policías
"Así se viven las madrugadas": vecinos de Villa Castells, aterrados por una banda de falsos policías
El Banco Central anunció la modificación de las bandas de flotación del dólar: "evolucionarán al ritmo de la inflación"
VIDEO. Brutal robo en pleno centro de La Plata y a metros de una comisaría: la empleada terminó en el hospital
Estudiantes por el Trofeo de Campeones ante Platense: horario confirmado y venta de entradas
Principio de acuerdo en Gimnasia para la continuidad de Fernando Zaniratto
¡Sorpresa en La Plata! Darío Barassi festejó el campeonato de Estudiantes y posó con la medalla
Femicidio de Patricia Aybar en La Plata: condenaron a perpetua al Puma Rodríguez
En fotos y videos | Así fue el incesante movimiento de helicópteros en La Plata: cuáles son los motivos
VIDEO. Piñas, patadas y sillazos entre alumnos en las inmediaciones del Normal 1
Se movilizan en La Plata familiares de las víctimas por fentanilo adulterado
El extenso y duro comunicado de la AFA contra el Gobierno tras la denuncia en Conmebol
Tras el triunfo en el balotaje, Kast visitará mañana a Milei en Casa Rosada
Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"
VIDEO. Despedida "tumbera" en el Cementerio de La Plata: "cortes" de motos y ruido infernal
La drástica decisión que tomó Homero Pettinato tras su pelea con La Reini: "No se puede volver atrás"
El descargo de Ángel Di María tras los posteos contra Estudiantes y Verón: "Caretas y vendidos"
Araceli González defendió la reforma laboral de Milei: qué pyme tiene
Reforma laboral: el Gobierno intensifica las gestiones pero no convocará a los gobernadores kirchneristas
La continuidad de Zaniratto y la vuelta de Nacho, decisiones clave que debe tomar Gimnasia esta semana
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
El mega proyecto de OpenIA en Argentina: el impacto y el mapa de los data center
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
ARCA actualizó las escalas del monotributo: cómo quedó cada categoría
Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un violento episodio de inseguridad ocurrió este lunes alrededor de las 13 hs en pleno centro de La Plata y a metros del destacamento policial de calle 12. Por el ataque, la empleada terminó en el hospital.
“Nadie merece vivir una situación así”, comentaron desde el kiosco ubicado en calle 12 entre 63 y 64, a dos cuadras de la sede policial. “Estamos a la buena de Dios”, agregaron por el robo sucedido este mediodía.
Según se puede ver en las imágenes, el atacante entró fingiendo que iba a comprar una bebida y en pocos segundos, pasó el mostrador y fue directo a atacar a la joven que, como pudo, se cubrió de los golpes.
“La chica terminó en el hospital con tomografías de cabeza por los golpes recibidos. ¿El ladrón? En su casa disfrutando de lo ajeno”, sumaron con indignación los vecinos y comerciantes de calle 12.
El ataque terminó cuando, tras perpetrar el robo y golpear salvajemente a la joven, ingresó un hombre al local. El maleante salió desde detrás del mostrador como si nada hubiera pasado, a la vista del cliente recién ingresado que se quedó perplejo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí