Brutal robo a metros de una comisaría en La Plata: la empleada terminó en el hospital

Un violento episodio de inseguridad ocurrió este lunes alrededor de las 13 hs en pleno centro de La Plata y a metros del destacamento policial de calle 12. Por el ataque, la empleada terminó en el hospital.

“Nadie merece vivir una situación así”, comentaron desde el kiosco ubicado en calle 12 entre 63 y 64, a dos cuadras de la sede policial. “Estamos a la buena de Dios”, agregaron por el robo sucedido este mediodía.

Según se puede ver en las imágenes, el atacante entró fingiendo que iba a comprar una bebida y en pocos segundos, pasó el mostrador y fue directo a atacar a la joven que, como pudo, se cubrió de los golpes.

“La chica terminó en el hospital con tomografías de cabeza por los golpes recibidos. ¿El ladrón? En su casa disfrutando de lo ajeno”, sumaron con indignación los vecinos y comerciantes de calle 12.

El ataque terminó cuando, tras perpetrar el robo y golpear salvajemente a la joven, ingresó un hombre al local. El maleante salió desde detrás del mostrador como si nada hubiera pasado, a la vista del cliente recién ingresado que se quedó perplejo.