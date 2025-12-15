El Banco Central aseguró que las nuevas bandas cambiarias no impactarán en la inflación ni el dólar

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió a responder las críticas y aseguró que la modificación del régimen de bandas cambiarias, que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026, no implicará necesariamente una presión adicional sobre los precios ni una suba automática del dólar.

Según informó la autoridad monetaria, el esquema de flotación entre bandas -que ajustará el techo y el piso de la zona de cotización del dólar oficial en función de la inflación mensual publicada por el INDEC a partir de enero- fue diseñado para mejorar la previsibilidad del mercado cambiario sin trasladar de forma directa esas variaciones a los precios al consumidor.

“El nuevo régimen no genera una relación mecánica que eleve la inflación o el tipo de cambio”, señaló la conducción del BCRA, en medio de un contexto donde las proyecciones privadas mostraron una aceleración de expectativas de inflación en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

La intención detrás de la medida es dar mayor certidumbre a operadores y empresas, acompañar la trayectoria de los precios internos y facilitar un entorno más estable para la acumulación de reservas internacionales. En ese sentido, el ajuste del rango de bandas de manera mensual pretende alinear la política cambiaria con la dinámica inflacionaria, evitando saltos bruscos del tipo de cambio que puedan trasladarse de forma distorsionada a la economía real.

Esta modificación forma parte de una serie de pasos que la autoridad monetaria está dando para consolidar un programa de remonetización de la economía y fortalecer su posición de reservas, sin impactar de manera adversa en el costo de vida de los argentinos ni en las cotizaciones de la divisa estadounidense.

Con este enfoque, el Banco Central busca equilibrar la estabilidad de precios con un tipo de cambio competitivo, reduciendo la percepción de riesgo de que una mayor flexibilidad cambiaria desencadene automáticamente una ola inflacionaria o una escalada del dólar.