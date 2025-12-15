Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA

LOS SOCIOS DEL CLUB EL DIA TIENEN ACCESO A MÚLTIPLES PROPUESTAS CON PROMOCIONES / Imágenes ilustrativas

15 de Diciembre de 2025 | 03:49 Edición impresa

EL DIA lanzó una gran promoción con importantes descuentos sólo para suscriptores que paguen la adhesión al diario de papel o a l portal del diario. Podrán adquierir a precios reducidos libros y artículos, que se detallana a continuación:

Libros infantiles de Disney, las colecciones: “Historias con Esténciles” $25,000. Otros títulos disponibles: Cars, Camino a la Victoria Frozen, El Amor de Dos Hermanas Minnie, Días de Diversión, La Guardia del León, Un Gran Rugido, “Mi Prim Xilófono”, a $20,000

Mickey, Disney Princesas. Libro para colorear “Happy Moments” con 6 lápices a $10,000.

Autos de colección miniatura Ferr ri a $12,000.

Dominó de Madera $7,000.

Juego de cartas UNO $4,000.

Libro “Una Estrella Más” y DE REGALO remera 1 del León a $13,000

Suplemento Especial “Historias de una Pasión” y DE REGALO 1 remera del Lobo a $13,000

Almanaques del Lobo o el León 2026 a $3,000

Póster “Socios del Gol”, $2,500.

Foto de la primera página del diario EL DIA cuando Estudiantes se coronó como Campeón Intercontinental en Manchester, $3,000.

Primera edición de los libros 100 Años de Copas, Los Verón, Dinastía de Campeones, Gran Campeón, El Equipo de Simeone, Corazón de León, El Equipo de Sabella, Con Alma de Campeón del año 2010, Ruge el León, El Torneo de 2024. Se puede comprar 5 títulos por $80,000 o los 6 títulos por $90,000.

Primera edición del libro “Una Estrella Más” a $10,000.

La oferta es válida hasta agotar stock y se podrán adquirir un máximo de 3 unidades por suscriptor.

La preventa comienza mañana en diagonal 80 Nº 817, de 9 a 18 horas.

Si la compra supera los 50 mil pesos, el envío será sin cargo a domicilios de La Plata, Berisso y Ensenada Y la entrega dentro de las 72 horas desde el momento de su pedidoA

Los suscriptores también participan de sorteos como el que se realizará en marzo que, además de un celular a Samsung habrá otros premios.