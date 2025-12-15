¡Sorpresa en La Plata! Darío Barassi festejó el campeonato de Estudiantes y posó con la medalla

Si había un hecho con mínimas probabilidades de que sucediera, Estudiantes, una vez más, lo hizo posible. Y es que el conductor Darío Barassi se mostró celebrando la consagración albirroja del Torneo Clausura y sorprendió a todos.

A través de sus redes sociales, el conductor argentino subió una historia donde se lo ve con la medalla del campeón en la boca. El hecho tomó trascendencia en las calles de La Plata, que desconocían su vínculo con el club.

“Fui a saludar al campeón”, escribió Darío Barassi en su cuenta de Instagram y etiquetó a Leandro González Pírez en la fotografía donde se lo ve con una sonrisa de oreja a oreja, haciendo propia la felicidad del deportista.

Así, se reveló que Barassi y González Pírez son íntimos amigos, un detalle que pocos conocían. Tras la vuelta de Santiago del Estero donde el Pincha sumó una estrella más, el humorista no quiso perder la oportunidad de abrazar a su amigo campeón.



