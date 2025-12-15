Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

La Ciudad

Incesante movimiento de helicópteros en La Plata: cuáles son los motivos

15 de Diciembre de 2025 | 16:51

Escuchar esta nota

Este lunes por la tarde, vecinos de Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa quedaron sorprendidos por el incesante sobrevuelo de helicópteros policiales que recorrieron la Ciudad durante varios minutos. Lejos de tratarse de un operativo de emergencia, la actividad aérea respondió a una jornada conmemorativa: la Dirección de Seguridad de Servicios y Operaciones Aéreas de la Policía bonaerense celebró su 88° aniversario.

La fuerza recordó que el área fue creada el 15 de diciembre de 1937, cuando se incorporaron los primeros dos pilotos oficiales, los comisarios aviadores José Alverdín y José Francisco Gatti, y se sumó a la flota la aeronave Waco ZQC-6. Aquella reorganización se dio durante la gestión del entonces gobernador Manuel Antonio Fresco, marcando el inicio formal de la actividad aérea policial en la provincia.

En el marco del aniversario, la Dirección realizó distintos vuelos de exhibición y reconocimiento sobre varias localidades del Gran La Plata, lo que generó la presencia simultánea de varias aeronaves en el cielo y despertó curiosidad entre los residentes. Durante su paso, los vecinos manifestaron su preocupación luego de ver a los helicópteros de cruz roja para asistencia y con equipamiento para combatir incendios.

Desde la fuerza provincial enviaron un mensaje conmemorativo: destacaron el trabajo de quienes integran el área aérea, valorando su “profesionalismo y dedicación para cuidar el bienestar de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires”.

Los movimientos aéreos concluyeron sin inconvenientes y formaron parte de la agenda protocolar para celebrar los casi nueve décadas de historia de la unidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Sigue el pago a los jubilados y pensionados de la Anses

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Provincia garantizó el pago del aguinaldo y le puso fecha

Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?

Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia

Una causa por lavado de dinero ¿dardo contra Estudiantes?

Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más
Últimas noticias de La Ciudad

15/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Estudiantes, una nueva estrella y diciembre que no termina

Municipales: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo

Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"

Cartonazo por $4.000.000 y línea por $300.000: controlá los números de hoy
Policiales
Femicidio de Patricia Aybar en La Plata: condenaron a perpetua al Puma Rodríguez
"Así se viven las madrugadas": vecinos de Villa Castells, aterrados por una banda de falsos policías
VIDEO. Piñas, patadas y sillazos entre alumnos en las inmediaciones del Normal 1
Se movilizan en La Plata familiares de las víctimas por fentanilo adulterado
VIDEO. Despedida "tumbera" en el Cementerio de La Plata: "cortes" de motos y ruido infernal
Información General
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
El mega proyecto de OpenIA en Argentina: el impacto y el mapa de los data center
Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos
Espectáculos
Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo vuelve a los escenarios
La drástica decisión que tomó Homero Pettinato tras su pelea con La Reini: "No se puede volver atrás"
Detienen a Nick, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato de la pareja en Los Ángeles
Araceli González defendió la reforma laboral de Milei: qué pyme tiene
Martín Fierro de streaming: el motivo por el que Luis Ventura apareció vestido de Albus Dumbledore 
Deportes
Principio de acuerdo en Gimnasia para la continuidad de Fernando Zaniratto
Estudiantes por el Trofeo de Campeones ante Platense: horario confirmado y venta de entradas
“Ante la injusticia, firmes”: el mensaje de Juan Sebastián Verón a los jugadores de Estudiantes
El descargo de Ángel Di María tras los posteos contra Estudiantes y Verón: "Caretas y vendidos"
¡Universal logró el campeonato y es el bicampeón del vóley de ARVA!

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla