Incesante movimiento de helicópteros en La Plata: cuáles son los motivos

Este lunes por la tarde, vecinos de Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa quedaron sorprendidos por el incesante sobrevuelo de helicópteros policiales que recorrieron la Ciudad durante varios minutos. Lejos de tratarse de un operativo de emergencia, la actividad aérea respondió a una jornada conmemorativa: la Dirección de Seguridad de Servicios y Operaciones Aéreas de la Policía bonaerense celebró su 88° aniversario.

La fuerza recordó que el área fue creada el 15 de diciembre de 1937, cuando se incorporaron los primeros dos pilotos oficiales, los comisarios aviadores José Alverdín y José Francisco Gatti, y se sumó a la flota la aeronave Waco ZQC-6. Aquella reorganización se dio durante la gestión del entonces gobernador Manuel Antonio Fresco, marcando el inicio formal de la actividad aérea policial en la provincia.

En el marco del aniversario, la Dirección realizó distintos vuelos de exhibición y reconocimiento sobre varias localidades del Gran La Plata, lo que generó la presencia simultánea de varias aeronaves en el cielo y despertó curiosidad entre los residentes. Durante su paso, los vecinos manifestaron su preocupación luego de ver a los helicópteros de cruz roja para asistencia y con equipamiento para combatir incendios.

Desde la fuerza provincial enviaron un mensaje conmemorativo: destacaron el trabajo de quienes integran el área aérea, valorando su “profesionalismo y dedicación para cuidar el bienestar de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires”.

Los movimientos aéreos concluyeron sin inconvenientes y formaron parte de la agenda protocolar para celebrar los casi nueve décadas de historia de la unidad.