Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Espectáculos

Detienen a Nick, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato de la pareja en Los Ángeles

Detienen a Nick, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato de la pareja en Los Ángeles
15 de Diciembre de 2025 | 15:32

Escuchar esta nota

El hijo menor de Rob Reiner, Nick Reiner, estaba bajo custodia policial el lunes, por lo que los investigadores creen fue el apuñalamiento fatal del director-actor y su esposa en su casa de Los Ángeles un día antes, dijo la policía.

El jefe de policía Jim McDonnell afirmó que Nick Reiner, de 32 años, ha sido "acusado de asesinato" y está detenido con una fianza de cuatro millones de dólares en relación con las muertes de sus padres. McDonnell señaló que la división de robos y homicidios del departamento está manejando la investigación.

"Trabajaron durante toda la noche en este caso y pudieron detener a Nick Reiner, un sospechoso", expresó McDonnell. Fue detenido con una fianza de cuatro millones de dólares.

McDonnell calificó las muertes como "un incidente muy trágico". Los representantes de la familia Reiner no respondieron de momento a una solicitud de comentarios y no estaba claro si Nick Reiner tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Nick Reiner ha hablado públicamente sobre sus luchas contra la adicción. A los 18 años, había pasado por ciclos de ingreso y salida de centros de rehabilitación con episodios fuera de su hogar y recaídas en medio. Rob y Nick Reiner exploraron su difícil relación y las luchas de Nick Reiner con las drogas en una película semiautobiográfica de 2016, "Being Charlie".

Rob y Michele Singer Reiner fueron encontrados muertos el domingo en su casa en Los Ángeles, y los investigadores creen que sufrieron heridas de arma blanca, dijo el oficial.

LE PUEDE INTERESAR

Araceli González defendió la reforma laboral de Milei: qué pyme tiene

LE PUEDE INTERESAR

Martín Fierro de streaming: el motivo por el que Luis Ventura apareció vestido de Albus Dumbledore 

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que respondió a una solicitud de ayuda médica poco después de las 3:30 de la tarde y encontró a un hombre de 78 años y una mujer de 68 años muertos en el interior. Reiner cumplió 78 años en marzo.

Detectives de la División de Robos y Homicidios investigaban un "aparente homicidio" en la casa de Reiner, dijo el capitán Mike Bland del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las autoridades de la ciudad no han confirmado las identidades de las personas halladas muertas en la residencia en el exclusivo vecindario de Brentwood, en el lado oeste de la ciudad, hogar de muchas celebridades.

Reiner fue por mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluyó algunas de las películas más memorables de los años 1980 y 90, incluyendo "This is Spinal Tap", "A Few Good Men" ("Cuestión de honor"), "When Harry Met Sally" ("Cuando Harry encontró a Sally...") y "The Princess Bride" ("El pirata y la princesa").

Su papel como Meathead en el clásico televisivo de los años 70 de Norman Lear, "All in the Family", como contraparte liberal de Archie Bunker de O'Connor, lo catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy.

Hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, Rob Reiner estaba casado con la fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Ambos se conocieron mientras él dirigía "When Harry Met Sally" ("Cuando Harry encontró a Sally...") y tienen tres hijos juntos.

Los familiares de Lear, el legendario productor que murió en 2023, dijeron que las muertes los dejaron desolados. Un comunicado de la familia Lear expresó: "Norman a menudo se refería a Rob como un hijo, y su estrecha relación fue extraordinaria, para nosotros y el mundo. Norman habría querido recordarnos que Rob y Michele dedicaron cada aliento a tratar de hacer de este país un lugar mejor, y lo hicieron a través de su arte, su activismo, su filantropía y su amor por la familia y los amigos".

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la pérdida como devastadora para la ciudad. "Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica", manifestó Bass en un comunicado. "Un aclamado actor, director, productor, escritor y activista político comprometido, siempre usó sus dones al servicio de los demás".

Reiner estuvo previamente casado con la actriz-directora Penny Marshall de 1971 a 1981. Adoptó a su hija, Tracy Reiner. Carl Reiner murió en 2020 a los 98 años y Marshall murió en 2018.

Los asesinatos son raros en el vecindario de Brentwood. La residencia donde murieron los Reiner está a aproximadamente a una milla (1,6 kilómetros) de la casa donde la esposa de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman fueron asesinados en 1994.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Provincia garantizó el pago del aguinaldo y le puso fecha

Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?

Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia

La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Una causa por lavado de dinero ¿dardo contra Estudiantes?

Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más
Últimas noticias de Espectáculos

Maru Botana sobre su reencuentro con Yanina Latorre: “No me gusta la mentira”

“La Reini” habló sobre su conflicto con Homero Pettinato: “Me arruinó el año, es violento"

¡Sorpresa en La Plata! Darío Barassi festejó el campeonato de Estudiantes y posó con la medalla

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo vuelve a los escenarios
Información General
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
El mega proyecto de OpenIA en Argentina: el impacto y el mapa de los data center
Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
La Ciudad
Un barrio de La Plata, sin luz hace casi dos días: comida desperdiciada y vecinos incomunicados
En fotos y videos | Así fue el incesante movimiento de helicópteros en La Plata: cuáles son los motivos
15/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Estudiantes, una nueva estrella y diciembre que no termina
Municipales: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo
Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"
Policiales
Brutal robo en pleno centro de La Plata y a metros de una comisaría: la empleada terminó en el hospital
Femicidio de Patricia Aybar en La Plata: condenaron a perpetua al Puma Rodríguez
"Así se viven las madrugadas": vecinos de Villa Castells, aterrados por una banda de falsos policías
VIDEO. Piñas, patadas y sillazos entre alumnos en las inmediaciones del Normal 1
Se movilizan en La Plata familiares de las víctimas por fentanilo adulterado
Deportes
Estudiantes vs Platense, por el Trofeo de Campeones: el comunicado de Aprevide
¡Sorpresa en La Plata! Darío Barassi festejó el campeonato de Estudiantes y posó con la medalla
Principio de acuerdo en Gimnasia para la continuidad de Fernando Zaniratto
Estudiantes por el Trofeo de Campeones ante Platense: horario confirmado y venta de entradas
“Ante la injusticia, firmes”: el mensaje de Juan Sebastián Verón a los jugadores de Estudiantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla