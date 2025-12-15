Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Policiales

VIDEO. Despedida "tumbera" en el Cementerio de La Plata: "cortes" de motos y ruido infernal

Se trataría del entierro de Cristian Gonzalo Prado, el joven de 23 años que murió luego de haber sido baleado en la cabeza durante un confuso enfrentamiento ocurrido en 2 y 80

15 de Diciembre de 2025 | 11:40

Las despedidas "tumberas" ya se transformaron en un clásico en La Plata. Este mediodía en el Cementerio local se llevó a cabo este ritual que causó la bronca y los reclamos de los vecinos.

Según le dijeron testigos a este diario, apenas pasadas las 11 de este lunes, se pudo ver a más de 30 motos haciendo los típicos "cortes" y acelerando, lo que provocó "un ruido infernal que asustó a todo el barrio", dijeron.

Aseguran que se trató del entierro de Cristian Gonzalo Prado, el joven de 23 años que murió luego de haber sido baleado en la cabeza durante un confuso enfrentamiento ocurrido en Villa Elvira, un hecho que dejó al barrio atravesado por el miedo, la conmoción y el temor a nuevas represalias. El ataque se había registrado en la madrugada del viernes pasado en la zona de 2 y 80 cuando, según el relato policial, una reunión informal en una vivienda derivó en una pelea entre dos grupos de personas. La situación escaló rápidamente y terminó de la peor manera: con disparos de arma de fuego y una joven vida que, tras horas de agonía, no logró sobrevivir.

Lo cierto es que hoy en el cementerio platense, según manifestaron, sus familiares y amigos lo despidieron con esta ceremonia que cada vez gana más terreno en nuestra ciudad. Los "motoqueros" llegaron al lugar y dejaron su huella.

Qué se sabe del crimen

Tal como informó EL DIA, se constató que Prado presentaba una herida en la zona frontal del cráneo y había quedado internado en estado crítico, con pronóstico reservado. Había sido trasladado de urgencia por un amigo, Milton, quien declaró que ambos se encontraban en una “juntada” en una casa de Villa Elvira cuando comenzó una gresca entre dos grupos que estaban en el lugar. En medio de ese desorden, algunos de los involucrados comenzaron a efectuar detonaciones de arma de fuego.

Ante ese escenario, el joven y su amigo intentaron retirarse y se dirigieron hacia un vehículo. Sin embargo, cuando estaban por subir, un automóvil de color blanco pasó por el lugar y desde su interior se realizaron nuevos disparos. Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza de Prado.

Desesperado, Milton cargó al joven herido y lo trasladó de inmediato hasta el Hospital San Martín, donde quedó internado en estado crítico. Pese al esfuerzo del personal médico y a las horas de extrema tensión, Prado falleció pasadas las 21, producto de la gravedad de la lesión sufrida.

El hecho generó una fuerte conmoción. Vecinos relataron momentos de pánico por las detonaciones y expresaron su preocupación por el nivel de violencia que se vive en el sector. Muchos manifestaron temor a posibles represalias entre las bandas involucradas y advirtieron que los tiroteos ponen en riesgo a familias que nada tienen que ver con estos conflictos.

En paralelo, la investigación avanzó con rapidez. Fuentes confirmaron que el presunto autor de los disparos fue identificado y que existiría entre él y la víctima un conflicto de vieja data.

