Docentes bonaerenses marcharán a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral

Los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires convocaron a una movilización para el 18 de diciembre con destino a Plaza de Mayo, en el marco de una jornada de protesta contra la reforma laboral y otras medidas del Gobierno nacional que, según sus organizaciones, ponen en riesgo derechos laborales, previsionales y del sistema educativo público.

La protesta fue impulsada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a sindicatos como AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba, y está programada para las 15 horas del día señalado. La convocatoria no solo rechaza los cambios propuestos en el ámbito laboral, sino también la reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa, al tiempo que exige la restitución del Incentivo Docente, eliminado recientemente.

Desde las asociaciones gremiales señalaron que estas iniciativas representan “un grave retroceso en materia de derechos conquistados”, y alertaron sobre el impacto que tendrían tanto en las condiciones de trabajo de los docentes como en la educación pública en general.

La movilización forma parte de un plan de lucha más amplio que las organizaciones vienen impulsando frente a lo que califican como políticas de ajuste y recortes, y llamaron a una amplia participación de trabajadores de la educación junto a otros sectores sindicales y sociales.

El llamado a marchar se suma a otras protestas que sindicatos de todo el país han organizado en las últimas semanas contra los proyectos oficiales que ya han generado rechazo en múltiples sectores laborales.