Principio de acuerdo en Gimnasia para la continuidad de Fernando Zaniratto

La dirigencia de Gimnasia está cada vez más cerca de sellar la continuidad de Fernando Zaniratto como entrenador del primer equipo, tras semanas de negociaciones que parecían estancadas, pero terminarían en un buen puerto de cara a la pretemporada que debe afrontar el plantel en los primeros días del próximo año.

La extensión del contrato sería de, al menos, un año y no se realizarían modificaciones en el cuerpo técnico encabezado por Lucho. A la espera de la confirmación formal de la rúbrica del nuevo contrato, se conocieron los primeros detalles del encuentro que mantuvieron esta jornada.

EN DESARROLLO.