Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar

El juicio por el femicidio de Patricia Aybar llega a su instancia decisiva. Durante esta jornada y desde las 12 del mediodía, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata dará lectura al veredicto contra José Luis “El Puma” Rodríguez, acusado de haber asesinado a su expareja el 2 de mayo de 2022 en una vivienda del barrio Jardín. El fallo pondrá fin a un debate atravesado por testimonios contundentes, una confesión parcial del imputado y un pedido de prisión perpetua por parte de la fiscalía.
La expectativa es alta tanto para la familia de la víctima como para el entorno judicial, luego de una tercera audiencia que marcó un quiebre en el proceso. En esa jornada, Rodríguez pidió la palabra antes de los alegatos finales y reconoció haber “arruinado la vida de sus hijos y la propia”, aunque evitó describir la mecánica del ataque. Su declaración, cargada de emotividad, no incluyó una reconstrucción del hecho, sino un pedido de disculpas dirigido exclusivamente a sus hijos.
A lo largo del juicio, la acusación logró reconstruir un vínculo signado por la violencia de género. En la primera audiencia declararon los hijos de Aybar, quienes relataron años de hostigamiento y agresiones, además del impacto irreversible que dejó el crimen en la familia. Uno de ellos fue quien encontró el cuerpo de su madre el día del femicidio, un testimonio que estremeció la sala y volvió a colocar en el centro del debate el contexto previo al ataque.
La segunda jornada profundizó sobre la escena del crimen y las horas posteriores. Declararon vecinos, efectivos y personal de Científica, que detallaron el estado de la vivienda y los elementos con los que Aybar fue atacada. Esa prueba técnica resultó clave para consolidar la hipótesis de la fiscalía sobre la alevosía y la imposibilidad de defensa de la víctima.
El momento central del debate llegó con los alegatos. La fiscal Leila Aguilar realizó una exposición detallada y ordenada, en la que sostuvo la acusación por homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por alevosía y por haber sido cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género. En ese marco, solicitó la condena a prisión perpetua para Rodríguez. El fallo será dado por los jueces los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, y cerrará uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años.
