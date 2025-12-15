La drástica decisión que tomó Homero Pettinato tras su pelea con La Reini: "No se puede volver atrás"

"Así se viven las madrugadas": vecinos de Villa Castells, aterrados por una banda de falsos policías
"Así se viven las madrugadas": vecinos de Villa Castells, aterrados por una banda de falsos policías
Escuchar esta nota
La exposición pública de los chats entre Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet volvió a sacudir las redes durante el fin de semana y, según aseguró el conductor de Olga, marcó un quiebre definitivo en la relación que mantenían.
A menos de dos días de que la ex participante de MasterChef Celebrity difundiera capturas de mensajes íntimos, Pettinato habló con Desayuno Americano y fue categórico al anunciar que decidió cortar todo tipo de vínculo sexo-afectivo con Gonet.
De acuerdo a versiones que circularon, el detonante habría sido la presencia de Pettinato en un recital junto a una amiga, hecho que habría despertado celos y derivado en una fuerte discusión virtual. Tras ese episodio, La Reini continuó publicando mensajes, mientras que el humorista optó por mostrarse públicamente afectado por la repercusión del escándalo.
“Estoy muy incómodo con todo esto. No pertenezco a ese mundo y si mostré capturas fue para que no se escuche una sola campana y no quedar como algo que no soy”, expresó el hijo de Roberto Pettinato, visiblemente golpeado por la situación.
Además, reconoció su responsabilidad por el tono de algunos mensajes: “Es súper lamentable todo lo que dije. Cuando uno entra en una dinámica de violencia, todo lo que se dice es vergonzoso. Es algo muy feo, no se puede volver atrás”.
Consultado sobre la posibilidad de que el conflicto llegue a la Justicia, luego de que se difundieran mensajes con insultos y amenazas, Pettinato descartó esa opción por el momento. “No, no creo. Al menos de mi parte”, respondió.
Desde el entorno del streaming señalan que la relación ya venía siendo conflictiva y la califican como tóxica, y advierten que la exposición mediática del enfrentamiento podría tener consecuencias tanto en el plano personal como profesional para ambos.
