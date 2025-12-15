Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Provincia garantizó el pago del aguinaldo y le puso fecha

"Va a ser como todos los años", señalaron desde la gestión de Axel Kicillof

Provincia garantizó el pago del aguinaldo y le puso fecha
15 de Diciembre de 2025 | 12:13

Escuchar esta nota

La provincia de Buenos Aires confirmó que abonará el aguinaldo antes de las Fiestas, aunque todavía no precisó qué día.

Municipales: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo

Así lo hizo saber el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa que encabezó esta mañana. "Va a ser como todos los años antes de las Fiestas", dijo el funcionario, quien garantizó el pago antes de Navidad, pero aclaró que "se está definiendo el día".

Bianco atribuyó la falta de definición a que "fue un año particularmente difícil para las finanzas de la Provincia", y agregó que la semana pasada se realizó la colocación de deuda para obtener fondos adicionales para vencimientos que corresponden a esta semana.

"Una vez que tengamos definidos esos fondos vamos a establecer el día de cobro", afirmó Bianco.

Días atrás, algunos gremios ya habían expresado de manera pública el pedido a la Provincia que abone el aguinaldo en los plazos habituales, que suele ser en torno al 20 de diciembre.

