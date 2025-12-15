La provincia de Buenos Aires confirmó que abonará el aguinaldo antes de las Fiestas, aunque todavía no precisó qué día.

LEA TAMBIÉN Municipales: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo

Así lo hizo saber el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa que encabezó esta mañana. "Va a ser como todos los años antes de las Fiestas", dijo el funcionario, quien garantizó el pago antes de Navidad, pero aclaró que "se está definiendo el día".

Bianco atribuyó la falta de definición a que "fue un año particularmente difícil para las finanzas de la Provincia", y agregó que la semana pasada se realizó la colocación de deuda para obtener fondos adicionales para vencimientos que corresponden a esta semana.

"Una vez que tengamos definidos esos fondos vamos a establecer el día de cobro", afirmó Bianco.

Días atrás, algunos gremios ya habían expresado de manera pública el pedido a la Provincia que abone el aguinaldo en los plazos habituales, que suele ser en torno al 20 de diciembre.