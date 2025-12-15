Vecinos de un sector de La Plata aterrados por una banda de falsos policías: "Así vivimos las madrugadas"

La preocupación crece entre los habitantes de Villa Castells, quienes aseguran que en las últimas semanas la zona se volvió escenario de repetidos hechos de inseguridad durante la madrugada. En las últimas horas, un grupo de hombres intentó forzar una puerta y quedó registrado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con los testimonios que circulan entre los frentistas, los hechos son reiterados y, en las últimas horas, el dato que encendió las alarmas es que uno de los sospechosos vestía una campera de la DDI.

Los vecinos también afirman haber escuchado ruidos en los accesos de varias casas durante la noche, así como movimientos de personas intentando ingresar a propiedades mientras todos dormían. En esta última madrugada, una vivienda de 484 bis entre 7 y 8 resultó damnificada.

Esta situación provocó que muchos residentes modificaran sus rutinas: algunos reforzaron puertas y rejas, otros instalaron alarmas improvisadas e incluso hay quienes optaron por permanecer despiertos hasta altas horas para vigilar la cuadra. En varias manzanas se organizaron grupos de WhatsApp para alertar sobre cualquier presencia extraña o ruido sospechoso.

El malestar de los vecinos de Villa Castells no es nuevo. “Vivimos aquí hace 14 años con miedo por los robos, y la situación se agravó mucho en los últimos dos años”, señaló. Según comentan, los delincuentes tienen como objetivo principal viviendas y peatones. “Hay muchos motochorros que asaltan a quienes caminan por la calle”, agregaron.

Mientras tanto, la expectativa gira en torno a que las autoridades incrementen los patrullajes y brinden respuestas que devuelvan calma a un barrio que, por estas horas, siente que la inseguridad volvió a ganar terreno. Vecinos de Villa Castells coinciden en que el miedo es cada vez mayor y reclaman medidas urgentes para frenar los robos que ocurren cuando la ciudad duerme.

Otros habitantes del barrio confirmaron el accionar de los delincuentes y añadieron un dato preocupante: “Hay muchos menores de edad entre quienes delinquen, varios hijos de adultos conocidos por sus antecedentes”.