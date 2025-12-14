Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

La Ciudad

Corte de luz en un barrio de La Plata y vecinos a oscuras hace 24 horas: “Tuvimos que tirar alimentos”

Corte de luz en un barrio de La Plata y vecinos a oscuras hace 24 horas: “Tuvimos que tirar alimentos”
14 de Diciembre de 2025 | 20:29

Escuchar esta nota

Los vecinos de Abasto se encuentran hace 24 horas sin luz y los reclamos se acumulan sin respuestas. Según indicaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896), a causa de este corte “tampoco tenemos agua”. 

Las principales zonas de Abasto afectadas son: 509 entre 202 y 208; 206 y 520; y 203 bis entre 513 y 515. El corte comenzó ayer sábado y continúa, dejando a la deriva a los frentistas. 

“Estamos sin luz desde hace 24 horas y por ende tampoco tenemos agua”, “Tuvimos que tirar alimentos” y “Hace más de 20 horas que estamos sin luz. Nadie dice nada, estamos a la deriva”, son algunos de los reclamos de los vecinos.

La mayor angustia en los hogares de Abasto ante este prolongado corte de luz es, además de la falta de agua y respuestas, la pérdida de mercadería que tenían para la familia: “Estamos desesperados, los alimentos que perdieron la cadena de frío hay que tirarlos, la gente quiere salir a cortar la ruta”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

El "uno x uno" del campeón

Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense: el anuncio de la Conmebol

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final
Últimas noticias de La Ciudad

Un poste a punto de caerse mantiene en vilo a vecinos de City Bell

Vecinos de Hérnandez reclaman por un bache que ocupa “toda la calle”

FOTOS | Así celebró el Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro su 10º aniversario

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón
Deportes
Así se retiró el plantel de Estudiantes del Madre de Ciudades: la intimidad del festejo del campeón
Perrone seguiría a cargo del fútbol juvenil de Gimnasia tras el cambio dirigencial
Al Pincha nadie lo para: se les rompió el micro y se fueron en camión hasta el Madre de Ciudades
Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
“¡Estudiantes, Estudiantes!”: el abuelo pincharrata de Santa Fe que festejó solo por las calles y es viral
Información General
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Policiales
VIDEO. Violenta entradera en La Plata: golpearon durante horas a una pareja de jubilados
VIDEO. Una banda de mecheras cometió un robo en un comercio del centro de La Plata
Dos choques y vuelco en La Plata con pocas horas de diferencia: hay dos heridos
Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en La Plata
Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes
Espectáculos
La Reini vs Homero Pettinato, el odio después del amor: “Soporté amenazas, escraches y manipulación”
El tatuaje que quebró a María Becerra y conmovió a miles de personas
Araceli González lloró al hablar de Adrián Suar en la mesaza de Mirtha
VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional
Dolor por el fallecimiento de Ernesto Acher

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla