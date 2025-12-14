Corte de luz en un barrio de La Plata y vecinos a oscuras hace 24 horas: “Tuvimos que tirar alimentos”

Los vecinos de Abasto se encuentran hace 24 horas sin luz y los reclamos se acumulan sin respuestas. Según indicaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896), a causa de este corte “tampoco tenemos agua”.

Las principales zonas de Abasto afectadas son: 509 entre 202 y 208; 206 y 520; y 203 bis entre 513 y 515. El corte comenzó ayer sábado y continúa, dejando a la deriva a los frentistas.

“Estamos sin luz desde hace 24 horas y por ende tampoco tenemos agua”, “Tuvimos que tirar alimentos” y “Hace más de 20 horas que estamos sin luz. Nadie dice nada, estamos a la deriva”, son algunos de los reclamos de los vecinos.

La mayor angustia en los hogares de Abasto ante este prolongado corte de luz es, además de la falta de agua y respuestas, la pérdida de mercadería que tenían para la familia: “Estamos desesperados, los alimentos que perdieron la cadena de frío hay que tirarlos, la gente quiere salir a cortar la ruta”.