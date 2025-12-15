Piñas, patadas y sillazos entre adolescentes en las inmediaciones del Normal 1

VIDEO.- Piñas, patadas y sillazos entre alumnos en las inmediaciones del Normal 1
Además hubo destrozos en un comercio de comidas rápidas de la zona
Un importante número de adolescentes protagonizaron una brutal pelea en las inmediaciones de la Escuela Normal 1 de La Plata. La brutal pelea terminó con numerosos destrozos en un comercio ubicado en la zona de 16 y 51. Según quedó registrado en las imágenes, el conflicto se trasladó hasta el interior del local, cuando un grupo buscó guarecerse de las agresiones.
El incidente se originó a la salida del establecimiento educativo ubicado sobre 51 entre 13 y 14, donde un grupo de jóvenes se enfrentó a golpes y empujones en plena avenida. Lo que parecía un conflicto aislado se transformó en un hecho de mayor gravedad cuando los adolescentes continuaron la riña hacia un local de empanadas cercano, en 51 y 16.
Según las imágenes que circulan en redes y a las que pudo acceder este medio, los alumnos cruzaron sillazos y provocaron daños en el mobiliario del comercio, luego de arrojar sillas y bancos, mientras otros clientes y transeúntes se alejaban para resguardar su seguridad. La escena captada por testigos muestra momentos de enorme violencia dentro y fuera del local.
Vecinos y comerciantes se mostraron alarmados por la violencia del episodio, ocurrido a plena luz del día en una zona transitada del centro platense, y expresaron su preocupación por el aumento de episodios similares en los entornos escolares.
El hecho se suma a una serie de episodios de violencia vinculados a alumnos de establecimientos de la ciudad que han encendido alertas sobre la convivencia y la seguridad en torno a las escuelas platenses.
La ola de violencia escolar en los establecimientos de La Plata cobró su máximo punto de tensión el pasado mes cuando se registraron una serie de preocupantes casos en diferentes establecimientos educativos de la Ciudad.
La violencia escolar en las escuelas de La Plata no solo no se detiene, sino que se agrava. A las habituales peleas entre estudiantes se suma ahora otra arista que involucra a los docentes y directivos, quienes parecen ser el nuevo blanco de las agresiones, no solo por parte de los alumnos, sino también de sus padres.
Uno de los hechos más resonantes ocurrió en el Normal 2, cuando un adolescente, alumno de la escuela, ingresó minutos y desencadenó un infierno.
Según relató una preceptora y una madre de la comunidad educativa, nadie le preguntó “¿qué haces acá?” o le advirtió “andá a tu casa que vamos a llamar a tus padres”. Según contaron en esa comunicad educativa, la puerta delantera estaba abierta -“como siempre”- con una única barrera a superar: los auxiliares.
La tensión continuó escalando por la mañana y finalmente el joven tomó un palo de escoba y atacó a un estudiante del último año. En la embestida, la integridad de una preceptora se puso en riesgo: en un intento por detener la pelea, cayó al suelo y se lastimó la cabeza, recibiendo la sutura de tres puntos en la frente.
