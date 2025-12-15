Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El mega proyecto de OpenIA en Argentina: el impacto y el mapa de los data center

El mega proyecto de OpenIA en Argentina: el impacto y el mapa de los data center
15 de Diciembre de 2025

Un reciente anuncio de inversión por parte de  OpenAI en infraestructura tecnológica de alto impacto ha reconfigurado las expectativas sobre el desarrollo digital en Argentina y su posición en el mapa global de la inteligencia artificial. La confirmación de un proyecto de centros de datos de enorme envergadura en la región patagónica generó un efecto inmediato sobre el mercado local, impulsando la competitividad y desencadenando un nuevo impulso en uno de los sectores más dinámicos de la economía del conocimiento.

La iniciativa, que contempla un capital de inversión cercano a los 25.000 millones de dólares, actuó como catalizador y puso en primer plano el rol estratégico de los centros de datos en el desarrollo tecnológico. Este tipo de instalaciones, que alojan servidores capaces de procesar y almacenar volúmenes masivos de información, son esenciales para sostener servicios digitales avanzados, como los que requieren los sistemas de inteligencia artificial de próxima generación.

Argentina ya concentra una cantidad significativa de centros de datos en Sudamérica, aunque se encuentra detrás de países como Brasil y Chile en número de instalaciones. La mayoría de estas infraestructuras se concentran en la zona metropolitana de Buenos Aires, y solo unas pocas cumplen con los niveles más altos de certificación y neutralidad de operadores, lo que garantiza máxima disponibilidad y confiabilidad frente a interrupciones.

Mega proyecto de OpenIA: su impacto

El impacto del mega proyecto de OpenIA se percibe en varios frentes. Los operadores locales han destacado que la enorme demanda energética proyectada por las nuevas instalaciones obligará a modernizar y expandir capacidades, no solo en términos de potencia disponible, sino también en sistemas de refrigeración, redes de distribución y respaldo de energía. Estas condiciones son cruciales para dar soporte a las cargas intensivas de trabajo que caracterizan a la inteligencia artificial de gran escala.

La perspectiva de crecimiento tecnológico también ha puesto en discusión el futuro de la matriz energética nacional. La expansión de fuentes renovables aparece como un factor clave para sostener la demanda sin generar tensiones en el sistema eléctrico, y algunos analistas incluso sugieren explorar opciones como la energía nuclear modular para incrementar la oferta de energía firme a largo plazo.

Más allá de la infraestructura física, los centros de datos son reconocidos como el corazón de la economía digital moderna. Permiten no solo que empresas tecnológicas nacionales y extranjeras operen con altos estándares, sino que también habilitan exportaciones de servicios basados en datos, un segmento de la economía que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y se posiciona como uno de los pilares del desarrollo futuro.

El desafío que enfrenta Argentina es ambicioso: transformar su ubicación geográfica, recursos naturales y capital humano en una plataforma competitiva capaz de atraer y sostener inversiones tecnológicas de alto valor agregado. La reciente ola de anuncios y proyectos alrededor de los centros de datos, con su impacto en empleo, generación de conocimiento y exportaciones, sugiere que el país intenta dar un salto cualitativo en su inserción en la economía digital global.

