Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Política y Economía

El Banco Central anunció la modificación de las bandas de flotación del dólar: "evolucionarán al ritmo de la inflación"

El Banco Central anunció la modificación de las bandas de flotación del dólar: "evolucionarán al ritmo de la inflación"
15 de Diciembre de 2025 | 17:46
15 de Diciembre de 2025 | 17:46

Escuchar esta nota

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a partir de enero próximo. El esquema se modificará a partir del 1 de enero de 2026 y “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por INDEC”.

La entidad que preside Santiago Bausili comunicó hoy el inicio de una nueva fase del programa monetario, con el objetivo de “alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”.

Otro punto en el que hizo hincapié el Central fue en la acumulación de reservas, donde se comprometió a llevar a cabo “un programa de acumulación consistente”. En la misma se encuentra el Fondo Monetario Internacional (FMI), que insiste en la compra de divisas previstas en el programa.

“El avance exitoso en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos y la convalidación de la fortaleza del programa económico frente a la incertidumbre política originada por las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales”.

En ese sentido y en concordancia con la fase de re-monetización de cara al 2026, el BCRA anunció las medidas que implementará el año entrante. El foco estará puesto en la acumulación de divisas.

Sin embargo, se comunicó que la nueva política monetaria se realizará “en función de la evolución de la inflación, su relación con el nivel de actividad y, las condiciones financieras que determinan la demanda de dinero”.

“Mientras la inflación observada se mantenga por encima de la inflación internacional, el BCRA mantendrá un sesgo monetario contractivo respecto de su estimación de la trayectoria base de demanda de dinero”.

Cambia el esquema de las bandas de flotación

La entidad financiera informó que el techo y piso de la banda de flotación cambiará se irá actualizando, mes a mes, en base al último dato de inflación que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

“Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo”.

En la misma línea, el BCRA indicó que el sistema de flotación “seguirá cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”.

Acumulación de reservas

“A partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”, detalló la entidad financiera.

En ese sentido, explicó que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI (Producto Bruto Interno) para diciembre del año próximo, lo que le permitiría comprar alrededor de US$10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Y agregó que, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del PBI, ese número podría escalar hasta los US$17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

El Banco Central sostiene que la liquidez del mercado de cambios “responde a la observación de que el volumen comercializado diariamente en el mercado de cambios presenta fluctuaciones muy significativas”.

En esa línea, la entidad ejemplificó con una reducción de un tercio del volumen operado: “En semanas recientes el volumen se redujo a un tercio, pasando de promediar US$600 millones diarios a un monto de alrededor de US$200 millones (neto de operaciones de pase). Adicionalmente a las operaciones en el MLC (Mercado Libre de Cambios), el BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

Encajes bancarios

En un apartado menos extenso, el Banco Central informó la continuidad que dará en la política de los encajes bancarios, donde aseguró que continuará con el “proceso de normalización gradual”.

“El impacto de las modificaciones de los requisitos de integración será un factor relevante en la determinación del equilibrio monetario y, por lo tanto, se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación de la intermediación financiera”.

Finalmente, la entidad anticipó un ciclo de expansión en la actividad económica, al igual que en el crédito al sector privado, que se verá impulsado por incentivos de mercado “que favorecen la inversión, las exportaciones y el consumo”.

En materia inflacionaria, resaltó la política de mantener un “sesgo contractivo”, asegurando que la oferta monetaria “evolucione a menor ritmo de la demanda”.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

