El descargo de Ángel Di María tras los posteos contra Estudiantes y Verón: "Caretas y vendidos"

15 de Diciembre de 2025 | 16:01

Escuchar esta nota

Un escándalo se desató en las redes sociales que ubicó a Ángel Di María en el centro de la escena por darle “me gusta” a posteos contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón, donde se los trata de “caretas y vendidos”. 

Ante esto, el jugador canalla compartió otra publicación en su cuenta de Instagram, donde fija postura ante las críticas. Este cruce se da luego del revuelo que se generó con el pasillo de espaldas de Estudiantes ante Rosario Central. 

Uno de los posteos que “likeó” Fideo Di María se refería a Verón como quién “dio la orden para que sus jugadores les den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA, cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente. Es por eso que son ingleses, caretas y vendidos”. 

“‘No es contra Central, es contra la AFA’, decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas”, decía otro de los posteos que Di María apoyó con su “me gusta”, horas después de que el Pincha de Domínguez se quedara con el Torneo Clausura. 

Si bien se viralizaron las capturas de pantalla y provocó una ola de críticas contra el rosarino, ni jugadores ni cuerpo técnico pincharrata se manifestó al respecto. Quién sí lo hizo fue el propio Ángel Di María, que destacó: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones, al final la gente solo entiende lo que quiere entender y le conviene”. 

